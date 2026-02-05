Incendio su mezzo pesante in A1 a Firenze, traffico bloccato

Incendio di un mezzo pesante sull’A1 al km 308 in direzione Nord: Vigili del fuoco in azione con squadre e autobotti, traffico bloccato.
Dalle 21.45 di ieri i vigili del fuoco di Firenze, con personale proveniente dal distaccamento di Figline Valdarno, da Firenze Ovest e dalla sede centrale, sono impegnati lungo l’autostrada A1 in direzione Nord, all’altezza del chilometro 308 fra Incisa e Firenze Sud, per l’incendio di un mezzo pesante.
Sul posto sono operative due squadre supportate da due autobotti per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. A causa dell’intervento, la circolazione è stata bloccata.
Il tratto ha riaperto intorno alle ore 5, dopo la rimozione del mezzzo. Attualmente, sul luogo dell'evento il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e non si segnalano accodamenti.
Nella notte, sempre in A1, al km 308 ma in direzione Nord, un camionista ha perso la vita a seguito di un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi pesanti.
