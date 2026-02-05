Incidente in Fi-Pi-Li tra Montelupo e Ginestra, code in direzione Firenze

Incidente questa mattina, poco prima delle 9, sulla Fi-Pi-Li tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Non è nota al momento la dinamica del sinistro, segnalato dal portale regionale Muoversi in Toscana e avvenuto al km 19+600.

Il traffico risulta bloccato con chilometri di coda già da prima delle uscite di Empoli. Alle 9.28, come riporta Muoversi in Toscana, sono 5 i km di coda in direzione Firenze. Rallentamenti segnalati a partire dal tratto tra le uscite di San Miniato e Empoli ovest. Traffico rallentato anche sulla viabilità empolese, alle uscite della superstrada.

Sempre stamani, ancora in direzione Firenze, rallentamenti anche tra Pontedera est e Montopoli in Val d'Arno per un veicolo fermo al lato della carreggiata.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO