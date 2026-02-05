Incidente sul lavoro in cantiere navale a Massa, grave un operaio

Incidente sul lavoro in un cantiere navale a Massa: operaio di 61 anni colpito da materiale caduto dall’alto, in ospedale in codice rosso

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi in un cantiere navale di Massa, in via Dorsale, in provincia di Massa-Carrara. Un operaio di 61 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da materiale caduto dall’alto, riportando un trauma da impatto a un braccio.

Secondo quanto riferito, l’uomo è stato trasportato in codice rosso per dinamica all’ospedale Apuane, anche se non sarebbe in pericolo di vita. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia di Massa e gli operatori della Medicina del lavoro della Asl, per i rilievi e le verifiche di competenza.

Da una prima ricostruzione, il braccio del lavoratore sarebbe stato colpito da un grosso peso precipitato dall’alto, causando le gravi lesioni. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro all’interno del cantiere.

