Infortuni sul lavoro nell'Empolese Valdelsa, Giovani Socialisti: "Dati allarmanti"

In seguito alla pubblicazione dei dati USL di due settimane fa, il circolo della Federazione Giovani Socialisti Empolese Valdelsa ha avviato un dibattito interno sul tema della sicurezza sul lavoro. I dati, infatti, emersi dal report sugli incidenti segnalati nel 2024 mostra che nella zona siano accaduti ben il 13% di tutti gli incidenti denunciati nella Provincia di Firenze.

"Dopo un'attenta riflessione - afferma il segretario della Federazione Vittorio Bruciamacchie - abbiamo convenuto che un dato simile non può non suscitare qualche preoccupazione. Nella cronaca nazionale, infatti, la piaga degli incidenti (anche mortali) sul lavoro è purtroppo un evento di cronaca quasi quotidiano, e non sono mancati eventi in cui a perdere la vita siano stati proprio dei giovani. La nostra formazione socialista ci rende particolarmente sensibili al tema".

"Per noi il lavoro non è soltanto un mezzo con cui l’individuo garantisce il proprio sostentamento quotidiano, ma la colonna portante della nostra repubblica, come stabilisce la Costituzione nelle sue prime parole, nonché l’unico strumento che una persona ha per essere davvero indipendente. La certezza, quindi, per una lavoratrice ed un lavoratore di esercitare la propria professione in un ambiente sicuro deve essere il punto di partenza per qualsiasi politica lavorativa. Ferirsi sul posto di lavoro è un rischio calcolabile, avere danni permanenti o morire per la mancata sicurezza è inaccettabile, come spesso ha ricordato lo stesso presidente Mattarella".

"Dal momento che ci rendiamo conto di quanti pochi siano i controlli da parte delle istituzioni competenti (sia per mancanza di fondi che per altri motivi), come Giovani Socialisti chiediamo semplicemente alla politica di fare pressione, affinché ne vengano fatti di più e siano stanziati più fondi. Ma non solo, chiediamo di spingere maggiormente sul tema della sicurezza attraverso campagne di sensibilizzazione (come quella che abbiamo intenzione di avviare noi in questo periodo), tanto per le aziende che per i lavoratori".

"Se la politica unisce le forze in tal senso riusciremmo ad ottenere un buon risultato, magari facendo calare quei 1830 incidenti del 2024, fino ad una cifra auspicabilmente prossima allo zero".

Fonte: Ufficio Stampa