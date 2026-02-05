La contrazione demografica si fa sentire anche a Montopoli

Sono 11 289 i residenti del Comune di Montopoli in Val d’Arno al 31 dicembre 2025. Dai dati emerge che i nati lo scorso anno sono stati 65 mentre i decessi sono stati 129, con un saldo naturale negativo di 64. Positivo invece il saldo migratorio, tra i 383 immigrati e i 358 emigrati nel corso del 2025. «Sebbene il dato numerico segni una variazione negativa rispetto all'anno precedente – commenta la sindaca Linda Vanni - è fondamentale interpretare questa statistica non come un isolato fenomeno locale, ma come il riflesso di una dinamica strutturale molto più vasta, all’interno di un fenomeno nazionale di contrazione demografica che colpisce indistintamente piccoli borghi e grandi aree metropolitane». Da un lato c’è la diminuzione delle nascite, dall’altra l’invecchiamento della popolazione. «Questi dati sono la base di quelle che saranno le scelte politiche riguardano soprattutto la scuola e i servizi educativi. Numeri che ci suggeriscono di proseguire con ancora più forza nelle politiche di sostegno alle famiglie, di agevolazione abitativa per i giovani e di potenziamento dei servizi alla persona – continua -. Investire sulla qualità della vita attraverso il potenziamento dei servizi educativi per favorire la conciliazione vita-lavoro, la valorizzazione del territorio per attrarre nuovi nuclei familiari come di fatto accade già visto il saldo migratorio positivo, e il sostegno alla residenzialità nei centri storico e nelle frazioni».

Tra le curiosità che emergono dall’analisi demografica c’è il numero dei matrimoni celebrati: 24 equamente divisi in 12 civili e 12 religiosi, 2 le unioni civili celebrate. Per i nuovi nati il nome maschile più utilizzato è stato Edoardo, mentre i nomi femminili a pari merito sono stati Agata, Aurora, Bianca, Ginevra e Noemi.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa