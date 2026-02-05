Sospesa l’attività dell’Uci Cinemas Firenze

È stata disposta la chiusura temporanea dell’Uci Cinemas di via del Cavallaccio a Firenze a seguito di un controllo ordinario effettuato dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Il provvedimento è scattato dopo che il Suap del Comune ha ricevuto il verbale redatto dalla commissione, presieduta dalla prefettura.

Dal documento, come spiegato da Palazzo Vecchio, sono emerse alcune criticità che al momento non consentono di confermare l’agibilità della struttura. Alla proprietà sono stati quindi segnalati specifici rilievi e richiesto di intervenire con gli adeguamenti necessari, fornendo successiva documentazione a supporto degli interventi effettuati.

Una volta completate le prescrizioni indicate e verificata la conformità, il Suap potrà procedere con la riattivazione dell’autorizzazione per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo. La sospensione resterà dunque in vigore fino al completamento dell’iter previsto.

La notizia della chiusura era stata anticipata nel pomeriggio di ieri da un avviso pubblicato sulla pagina Facebook della multisala, nel quale si informava l’utenza dello stop temporaneo delle attività e si assicuravano aggiornamenti futuri, accompagnati da scuse per i disagi arrecati.

Notizie correlate