Lo chef Stefano Pinciaroli ambasciatore della Cinta Senese DOP a Fuori di Taste

Il territorio di Cerreto Guidi sarà protagonista a Firenze giovedì 5 febbraio, in occasione di Fuori di Taste 2026, grazie alla partecipazione dello chef Stefano Pinciaroli, executive chef di PS Ristorante – Villa Petriolo insignito della Stella Verde Michelin, all’evento dedicato alla valorizzazione della Cinta Senese DOP.

Pinciaroli prenderà parte alla serata “Il Maiale Volante. Una festa di paese”, ospitata al Circo-lo Teatro del Sale, in qualità di Ambasciatore della Cinta Senese DOP, riconoscimento che premia il suo impegno nella promozione di una cucina profondamente legata al territorio e alle sue eccellenze.

Durante l’evento, lo chef firmerà un piatto dedicato alla Cinta Senese DOP, il Raviolo arrosto in brodo di Cinta e miso, sintesi dell’esperienza maturata a Villa Petriolo, elegante tenuta toscana immersa nelle colline di Cerreto Guidi, dove ospitalità, cucina e produzione agricola dialogano quotidianamente.

Villa Petriolo è infatti anche una fattoria attiva, che produce direttamente parte delle proprie materie prime, tra cui la Cinta Senese DOP, allevata nel rispetto del territorio e dei ritmi naturali. Un modello che consente allo chef di lavorare quotidianamente su una filiera corta e consapevole, trasformando il prodotto in racconto gastronomico.

«Essere ambasciatore della Cinta Senese DOP significa raccontare un patrimonio che va oltre il prodotto», spiega Stefano Pinciaroli. «A Villa Petriolo questo racconto è quotidiano e concreto, perché nasce dalla terra e prende forma in cucina».

La partecipazione dello chef a Fuori di Taste 2026 conferma il ruolo di Villa Petriolo e di Cerreto Guidi come interpreti autorevoli di una cucina toscana contemporanea, capace di coniugare identità locale, qualità e visibilità nazionale.

Fonte: Ufficio Stampa