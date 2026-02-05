Al Sesamo di Fucecchio si chiude 'Locale, di Gusto!': tradizione culinaria in chiave gourmet

Si conclude il tour enogastronomico 'Locale, di Gusto!', il progetto realizzato con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, con il contributo della Camera di Commercio di Firenze. Un viaggio attraverso la Toscana diffusa, che unisce cucina e tradizione, cultura e convivialità.

La quarta serata, dedicata ai sapori e alla tradizione culinaria toscana, si è svolta a Fucecchio, al ristorante Sesamo in via Giovanni Nelli, ed è stata condotta dalla giornalista ed esperta di enogastronomia Francesca Pinochi. Presenti alla cena il direttore generale di Confesercenti Firenze Alberto Marini, la presidente di Confesercenti Empolese Valdelsa Ilaria Scarselli, Gianluca D'Alessio di Confesercenti Empolese Valdelsa, alcuni membri dell'amministrazione comunale compresa la sindaca Emma Donnini e l'assessore Marco Padovani. La scorsa serata si era svolta al ristorante KuciniAmO di Empoli.

La cena ha rappresentato un vero e proprio viaggio culinario attraverso i piatti della tradizione regionale in chiave innovativa, con un menù tradizionale ma al tempo stesso moderno e gourmet. Ogni prodotto è stato scelto con cura dal gestore di Sesamo, Francesco Taddei, e dal suo staff, selezionando e preparando cibi semplici ma con ingredienti locali e di qualità.

Durante la cena, è stato curato un attento abbinamento con una selezione di vini, pensata per esaltare i sapori dei piatti proposti.

La serata è iniziata con un bis di antipasti: zuppa di farro e mini burger con lesso rifatto con le cipolle di Certaldo, accompagnati da un vino metodo classico 100% Sangiovese della cantina Amici in Bolla.

A seguire, è stata servita la pasta e fagioli con olio aromatizzato e cavolo nero croccante, abbinata a un Vermentino di Poggio Adimari.

Come secondo piatto, il Peposo di cinghiale con spicchi di patate arrosto, accompagnato da un Foglia Tonda della cantina fucecchiese Dalle nostre mani.

Per concludere in dolcezza, gli ospiti hanno gustato lo Zuccherino fucecchiese, accompagnato da un vino liquoroso.