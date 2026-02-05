Maltempo Toscana, codice giallo per pioggia e vento per venerdì 6 febbraio

Cronaca Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Una perturbazione proveniente da ovest interesserà la Toscana tra la notte di giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, portando pioggia e vento

Una perturbazione proveniente da ovest interesserà la Toscana tra la notte di giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, portando pioggia e vento.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalla mezzanotte fino alle 12 di venerdì 6 febbraio. Un altro codice giallo, limitato al tratto di costa centrale e isole, è valido dalle ore 3 di venerdì fino alle 9 di sabato 7 febbraio.

Le piogge si intensificheranno a partire dalla parte finale di oggi sulle zone occidentali e assumeranno carattere temporalesco nella mattinata di domani con miglioramento a partire dal pomeriggio. Sempre per domani vento forte interesserà il tratto di costa centro-meridionale e l’Arcipelago estendendosi fino alle colline grossetane, pisane e senesi. Sempre venerdì mari molto mossi.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
4 Febbraio 2026
scontri torino

Scontri a Torino, il 22enne grossetano al gip: "Stavo scappando, non ho spinto nessuno"

"Ho visto il poliziotto a terra, ho visto le persone che erano su di lui e mi sono allontanato. Non ho spinto nessuno". È la dichiarazione spontanea resa davanti al [...]

Toscana
Cronaca
4 Febbraio 2026

Un 2025 impegnativo: il report dei carabinieri forestale Toscana

Il Comando Regione Carabinieri Forestale “Toscana”, da cui dipendono i Gruppi Forestale di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena, nonché i Reparti Parchi Nazionali dell’Arcipelago Toscano e delle [...]

Toscana
Cronaca
3 Febbraio 2026
Maltempo in Toscana

Allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico estesa a tutto il 4 febbraio

Prolungato per tutta la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio, l’allerta meteo di codice giallo per rischio idraulico ed idrogeologico emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ed [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina