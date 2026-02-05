Montespertoli sempre più inclusiva e accogliente: attivato il 'Kit Nuovi Residenti'

Favorire l’inclusione, facilitare l’accesso ai servizi e costruire fin da subito un legame con la comunità locale. È con questi obiettivi che il Comune di Montespertoli ha attivato il Kit Nuovi Residenti, un pacchetto di strumenti pensato per accompagnare chi trasferisce la residenza sul territorio comunale.

Il nuovo Kit si inserisce in un percorso di politiche di accoglienza già avviato dall’Amministrazione comunale: si affianca infatti al Kit Nuovi Nati, introdotto nel 2019, durante il primo mandato dell’Amministrazione Mugnaini e rivolto alle famiglie con bambini appena nati. Due strumenti diversi ma complementari, pensati per accompagnare le persone nei momenti di ingresso e di cambiamento della vita familiare e personale.

"Questo progetto per noi – dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini – è uno strumento semplice ma concreto per far sentire subito accolte le persone che scelgono di venire a vivere a Montespertoli, in continuità con un lavoro sull’accoglienza che portiamo avanti da anni".

"L’inclusività – aggiunge l’Assessora con delega all'inclusione Ottavia Viti – significa accompagnare le persone nei passaggi importanti della loro vita. Il Kit Nuovi Residenti, insieme al Kit Nuovi Nati, va in questa direzione".

Il Kit Nuovi Residenti è rivolto a tutte le persone che scelgono Montespertoli come nuovo luogo di vita e nasce come azione concreta di accoglienza inclusiva, capace di tenere insieme informazione, partecipazione e attenzione alle diverse esigenze dei cittadini.

Il Kit si compone di tre strumenti distinti.

La prima parte è la brochure “Benvenuti a Montespertoli – Guida pratica per i nuovi residenti”, che raccoglie in modo organico le informazioni sui servizi comunali, sociali e sanitari, sulla scuola, sui trasporti, sull’accesso al lavoro, sulle attività sportive e culturali.

La seconda parte è la brochure “Visit Montespertoli”, a carattere turistico e promozionale, dedicata agli eventi culturali e alla scoperta del paesaggio, delle bellezze naturali, degli itinerari e delle eccellenze enogastroniche del territorio.

Completa il Kit la Carta Sconto, che consente di ottenere uno sconto non inferiore al 10% sugli acquisti presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. La carta è utilizzabile fino a un massimo di dieci volte, con appositi riquadri che vengono validati dal negoziante ad ogni utilizzo. Le attività aderenti sono riconoscibili grazie a una vetrofania esposta in modo visibile.

La Carta Sconto è disponibile esclusivamente in formato cartaceo e può essere ritirata presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico, negli orari di apertura.

Considerato che oggi il rilascio della carta d’identità può avvenire sia in modalità digitale sia con ritiro in presenza, sono previste due modalità di accesso al Kit:

– nei casi di rilascio digitale, il nuovo residente riceve una lettera del Sindaco, con la presentazione del Kit e l’invito a recarsi successivamente presso l’Anagrafe per il ritiro della Carta Sconto;

– nei casi di rilascio in presenza, il Kit viene illustrato direttamente allo sportello, con indicazioni per il ritiro dei materiali.

"Con la Carta Sconto – sottolinea l’Assessore al commercio Paolo Vignozzi – rafforziamo il legame tra nuovi cittadini e commercio locale, creando fin da subito relazioni di prossimità".

Accanto al Kit, l’Amministrazione comunale ha organizzato anche un incontro conoscitivo con i nuovi residenti, in programma sabato 7 marzo alle ore 11:30 presso il Palazzo comunale, rivolto ai cittadini che hanno trasferito la residenza nel 2025 e ai nuovi residenti dei primi mesi del 2026, con l’obiettivo di conoscersi, presentare la comunità e far conoscere il sistema delle contrade.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate