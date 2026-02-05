Nuovi alberi e nuove aree di forestazione urbana ad Altopascio:

Altopascio sempre più verde. L’amministrazione D’Ambrosio rafforza il proprio impegno per l’ambiente e la qualità della vita aderendo alla campagna nazionale “Foresta Italia”, tra le più grandi azioni nazionali di forestazione sostenuta da soggetti privati, promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti Nazionale e PEFC. Rete Clima è un Ente tecnico e realtà leader in Italia che dal 2011 accompagna le aziende in percorsi di sostenibilità, orientati alla decarbonizzazione, alla corporate social responsibility, alla rendicontazione ESG, oltre a sviluppare progetti di forestazione e progetti NBS (Nature Based Solutions) sul territorio nazionale, per tutelare il capitale naturale e promuovere la biodiversità in Italia.

Prima con la firma del protocollo d’intesa, poi con l’avvio delle operazioni di piantagione vere e proprie, che sono partite lunedì 26 gennaio in alcune aree strategiche del territorio comunale, la cittadina del Tau è così entrata ufficialmente nella rete dei Comuni impegnati nella creazione di spazi verdi. In particolare, la prima area interessata dal progetto è proprio quella in località Tavolaia, un terreno confiscato in seguito a gravi abusi edilizi perpetrati in questa zona agricola a poche centinaia di metri in linea d'aria dal paese di Marginone, per il quale il Comune si è costituito in giudizio proprio in questi giorni. L’area è anche interessata da lavori di bonifica (il Municipio ha dovuto sostenere in più annualità quasi 100mila euro per garantire il ripristino delle aree) per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti che erano stati nel tempo sversati nel suolo.

Sono state messe a dimora 700 piante tra alberi e arbusti come nocciolo, ciliegio, acero, olmo, frassino suddivise in 7 BioForest®: si tratta di foreste orientate alla tutela della biodiversità animale e vegetale, qui realizzate secondo la particolare tecnica delle Tiny-Forest o Miyawaki Forest, che promuove la crescita rapida delle piante dentro un ecosistema particolarmente vitale e reattivo.

“Tutto questo rappresenta un ulteriore passo verso una direzione più verde per il nostro territorio – spiega Daniel Toci, vicesindaco e assessore all’ambiente del Comune di Altopascio –. Vogliamo continuare a tutelare e valorizzare l’ambiente attraverso interventi mirati, individuando aree dove la forestazione possa rendere il territorio più decoroso e vivibile, con particolare attenzione alle esigenze delle persone più fragili. L’obiettivo è duplice: da una parte riqualificare aree del territorio attraverso la piantagione di nuovi alberi; dall’altra generare un beneficio positivo anche per la qualità dell’aria, scegliendo quelle piante che svolgono una funzione purificatrice contro l’inquinamento. Un lavoro che portiamo avanti anche grazie al settore pianificazione e sviluppo del territorio e l’ufficio ambiente”. “Questi progetti di forestazione uniscono valore ambientale, sociale e territoriale. Ogni albero messo a dimora contribuisce non solo ad assorbire CO₂, ma anche ad incrementare la biodiversità locale creando un piccolo ma significativo ecosistema naturale - sottolinea Paolo Viganò, Fondatore e Presidente di Rete Clima – Il percorso intrapreso dal Comune di Altopascio traduce l’impegno per la sostenibilità in risultati tangibili, capaci di restituire valore al territorio e alle comunità che lo abita e lo vive quotidianamente”.

L’IMPEGNO NEGLI ANNI

Negli ultimi anni Altopascio ha colto numerose opportunità per avviare interventi di forestazione urbana. Sono già stati realizzati interventi in punti strategici del territorio come la gora del Molino, l’area Turchi Belvedere, la Cassa Gatti, i viali residenziali del centro e il parco Unità d’Italia, che hanno contribuito a rendere la cittadina più vivibile e accogliente. L’amministrazione comunale, inoltre, ha aderito a iniziative “Un albero per ogni nuovo bimbo o bimba”, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, e ha proposto il progetto “N-ettari di verde: quando la natura si riprende i propri spazi”, per la messa a dimora di nuovi alberi e filari alberati ad Altopascio capoluogo e Spianate, con la rimozione di asfalto e la successiva trasformazione in aree verdi e parcheggi drenanti, oltre alla valorizzazione di parchi esistenti e spazi poco utilizzati.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa