L’Università di Firenze si presenta: oltre 9mila iscrizioni per l’Open day

Oltre novemila studenti delle scuole superiori al Polo didattico Morgagni per partecipare all’Open day dell’Università di Firenze.

L’Ateneo fiorentino si presenta alle future matricole, che da oggi fino a sabato 7 febbraio potranno scoprire le opportunità didattiche e i servizi agli studenti predisposti da Unifi, oltre che partecipare a laboratori e sperimentare momenti della vita universitaria.

La tre giorni è stata aperta questa mattina dai saluti della rettrice Alessandra Petrucci e dell’assessore comunale a Università e Ricerca Dario Danti. Erano presenti per l’Ufficio Scolastico Regionale Nicola Neri Serneri e Teresa Madeo.

Durante le giornate – a cui parteciperà la prorettrice alla didattica Ersilia Menesini – si susseguiranno presentazioni dell’offerta formativa per tutti i corsi di laurea dell’Ateneo, lezioni e incontri con docenti e tutor, laboratori e approfondimenti sulle modalità di ammissioni e sui TOLC, presentazioni dei servizi per il diritto allo studio (borse di studio, tirocini e altri sostegni alla carriera universitaria).

In ogni giornata il programma è suddiviso per area disciplinare in relazione alle dieci Scuole dell’Ateneo e propone diverse attività in aule e spazi dedicati.

Inoltre, saranno attivi due sportelli dedicati ai colloqui individuali di orientamento: attraverso l’ascolto di motivazioni, dubbi e aspettative, il personale esperto di Unifi aiuterà le future matricole ad orientarsi rispetto a molteplici scelte e ad intraprendere un percorso di studio coerente con i propri interessi.

Previsti anche momenti formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie partecipanti.

“Dopo il successo della scorsa edizione – afferma la rettrice Alessandra Petrucci – anche quest’anno l’Ateneo ha organizzato un evento di orientamento della durata di tre giorni, caratterizzato da un programma ricco di iniziative, con uno sforzo organizzativo importante da parte dei docenti e del personale tecnico amministrativo. Il tutto esaurito registrato dall’edizione 2026 – prosegue – conferma la grande capacità attrattiva dell’Università di Firenze: oltre che dalla Toscana, che registra nel complesso circa settemila iscritti, per l’Open day si sono prenotati studentesse e studenti di tutte le regioni italiane e anche dall’estero”.

“L’Ateneo fiorentino si caratterizza per un’offerta formativa ampia e attenta ai bisogni della comunità, articolata in oltre 150 corsi di laurea che comprendono tutti gli ambiti del sapere – spiega la prorettrice alla didattica Ersilia Menesini –. Per il prossimo anno accademico, Unifi si impegna in un aggiornamento dei contenuti e delle metodologie formative, che interesserà numerosi percorsi didattici. Inoltre, il 2026-2027 sarà caratterizzato da quattro nuovi corsi, tra cui Medicine and Surgery, la prima laurea a ciclo unico in lingua inglese di Medicina e Chirurgia in Toscana”.

Le altre novità comprendono le due triennali Geological Hazards and Environmental Sustainability (erogato in lingua inglese e con una parte di didattica a distanza) e Biotecnologie molecolari (che integra l’offerta di biotecnologie in ambito medico-farmaceutico focalizzandosi sulle applicazioni industriali e sulla sostenibilità), insieme alla laurea magistrale A-GreenTech – Tecnologie avanzate per l’agricoltura verde (percorso altamente innovativo che coniuga tecnologia e ambiente e che prevede anch’esso una componente di didattica a distanza).

L’offerta dell’Ateneo registra una crescita significativa sul piano dell’internazionalizzazione, con 36 lauree internazionali – 34 double degree e 2 lauree congiunte – e 18 corsi erogati interamente in lingua inglese. Gli studenti internazionali di Unifi superano il 10%, a fronte di una media nazionale del 7%, e circa tremila sono ogni anno gli iscritti coinvolti in programmi di mobilità internazionale.

Infine, per quanto riguarda la qualità dei percorsi formativi, l’Università pone particolare attenzione alle metodologie innovative per una didattica di qualità. Dal prossimo anno accademico saranno presenti cinque nuovi corsi erogati in modalità mista (blended) supportati dall'attivazione di percorsi di formazione dei docenti dedicati alla didattica innovativa e alla gestione dell’aula.

A febbraio partiranno anche gli Open day delle singole Scuole di Ateneo.

