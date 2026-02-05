Paolo Hendel approda al Teatro Boito di Greve in Chianti

Il grande mattatore toscano Paolo Hendel approda sul palcoscenico del Teatro Boito di Greve in Chianti con uno dei maggiori successi del suo repertorio teatrale: “La giovinezza è sopravvalutata”.

Il teatro grevigiano, che quest’anno compie cento anni di attività artistica e culturale entra nel vivo della sua programmazione alzando il sipario venerdì 6 febbraio alle ore 21.15 sul monologo scritto dallo stesso Hendel e da Marco Vicari per la regia di Gioele Dix, prodotto da Agidi. “La giovinezza è sopravvalutata” è uno degli appuntamenti per tutte le età che si inquadra nella ricca stagione culturale di prosa, musica ed eventi per ragazzi, promossa e finanziata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Greve in Chianti.

“Per noi rappresenta una priorità – ha dichiarato il sindaco Paolo Sottani - promuovere e sostenere la stagione culturale che quest’anno sarà ancora più ricca ed emozionante per celebrare il secolo di vita del Boito, costruito nel 1926 e poi dal 1938 assunto dalla famiglia Ferruzzi che, di generazione in generazione, lo ha portato avanti fino ai giorni nostri. Il Boito è la nostra memoria storica e se è diventato un punto di riferimento per tutto il territorio e il Chianti intero, resistendo ai segni del tempo e ai colpi della crisi che ha investito negli ultimi decenni sale cinematografiche e spazi teatrali, lo dobbiamo ai proprietari, la famiglia Ferruzzi, che ringraziamo”.

“Il calendario di quest’anno non è solo una rosa di spettacoli ma una visione, una proposta per la nostra comunità – aggiunge l’assessora alla Cultura Monica Toniazzi - investiamo nei valori del teatro dal punto di vista culturale, educativo e formativo, come dimostrano gli spettacoli rivolti a tutte le famiglie e ai giovani che abbiamo inserito nella programmazione. Quando entriamo in un teatro siamo tante persone diverse, ci sediamo le une accanto alle altre, e nella ricchezza di questa pluralità creiamo una storia comune. Il teatro che ci sta a cuore è quello che valorizza sia le compagnie e gli artisti locali sia i nomi di punta del patrimonio culturale come Paolo Hendel e tanti altri. Teniamo alla qualità dei contenuti che arricchiscono l’offerta culturale e che conducono il pubblico a porsi domande, ad interrogarsi, a riflettere e raccontarsi liberamente. L’esperienza teatrale è unica e non si ripete da nessun’altra parte. L’invito che rivolgo a tutta la comunità è di viverla a pieno”.

Lo spettacolo “La giovinezza è sopravvalutata” è una sorta di confessione autoironica sugli anni che passano, con tutto ciò che questo comporta: ansie, ipocondria, visite dall’urologo, la moda dei ritocchini estetici e le inevitabili riflessioni, sia di ordine filosofico che pratico, sulla “dipartita”. Le paure, le debolezze, gli errori di gioventù sommati agli “errori di maturità” sono una continua occasione di gioco nel quale è impossibile non rispecchiarsi, ciascuno con la propria vita, la propria esperienza e la propria sensibilità, in una risata liberatoria. Utilizzando il linguaggio della stand up comedy, avvalendosi della preziosa collaborazione del coautore Marco Vicari e del regista Gioele Dix, Hendel racconta con una sincerità disarmante non solo sé stesso ma anche un Paese, l’Italia, che, come dicono le statistiche, invecchia inesorabilmente, tra “supernonni” che mandano avanti le famiglie e anziani medici in pensione richiamati al lavoro per mancanza di personale.

Inizio spettacoli ore 21.15.

Info: ufficio Promozione Comune di Greve in Chianti tel. 055 8545271. Teatro Boito: tel. 055 853889.

Biglietto singolo: 7 euro.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate