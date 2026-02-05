Peccioli, spacciavano cocaina e marijuana: denunciati un 45enne e un 26enne

A Peccioli, i Carabinieri hanno denunciato per spaccio di cocaina e marijuana un 45enne di origine straniera e un 26enne italiano. L'operazione rientra in un'indagine più ampia sul traffico di droga in Valdera.

Le indagini dei militari hanno permesso di ricostruire i movimenti della droga nel territorio, individuando i due come principali fornitori che spacciavano cocaina e marijuana a numerosi acquirenti locali, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

È emerso anche che la rete di spaccio riforniva un cliente locale, arrestato lo scorso 27 novembre sempre per spaccio. Decisivi per il successo dell'operazione sono stati i controlli sul territorio e i riscontri tecnici raccolti dai Carabinieri, che hanno permesso di identificare i fornitori e fermare l’attività illecita.

