Piu Certaldo: "La sicurezza resti un tema centrale, no alla strumentalizzazione dei partiti"

Nel Consiglio Comunale dello scorso lunedì 2 febbraio, la Lista Civica Piu Certaldo ha presentato un ordine del giorno dal titolo: 'Impegno a favore della certezza della pena e sostegno alle forze dell’ordine impegnate a contrastare fenomeni di illegalità e violenza'.

Durante l’esposizione del punto da parte del Consigliere Ridi, sono stati citati fatti di cronaca nazionale e locali utili a contestualizzare le richieste del fronte civico: "Rappresentare presso il Governo e il Parlamento la preoccupazione del territorio in merito ai temi della certezza della pena; sostenere iniziative istituzionali e culturali volte a rafforzare il rispetto della legalità e ribadire il sostegno dell’Amministrazione Comunale alle forze dell’ordine e agli operatori della giustizia".

Non sono mancati da parte delle altre forze di minoranza riferimenti all’omicidio di Maati Moubakir il 17enne Certaldese ucciso a coltellate il 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio.

Gli sforzi di Piu Certaldo per tenere il punto della discussione su principi di buon senso non sono stati sufficienti e la discussione è degenerata quando sono stati citati i gravissimi fatti di Torino.

Siamo orgogliosi ed entusiasti che l’ordine del giorno sia stato votato all’unanimità – Spiega il Capogruppo Manetti - Continuiamo a lavorare per un’azione politica critica, ma propositiva, in linea con il nostro mandato elettorale.

Lista Civica Piu Certaldo

Notizie correlate