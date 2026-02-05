Buongiorno oggi ringrazio Filippo che mi ha scritto la ricetta "Polpette di cavolfiore" con miglio e pomodorini secchi. Filippo mi ha raccontato che gli piace preparare le polpette con sua nonna e quando possono si ritrovano e cucinano le polpette cambiando sempre gli ingredienti, creando spesso polpette diverse. Il loro è proprio un bel rapporto, è uno dei loro modi per stare insieme e condividere ciò che preparano.

Il miglio è un cereale, che come il riso, può essere cucinato da solo come un risotto, ma è molto versatile, ottimo in insalate con verdure o accopagnato a legumi. Oltre alle polpette potete realizzare burger, crocchete e sformati. Avendo un sapore delicato è utilizzato anche per la preparazione di dolci e ricette vegane. Se volete saperne di più vi lascio questo link dove troverete anche delle ricette vegane da cucinare: https://www.vegolosi.it/glossario/miglio/

Per dare alle vostre polpette una nota di freschezza in più, potete aggiungere all'impasto un po' di scorsa di limone grattugiato o del prezzemolo tritato.

Polpette di Cavolfiore

Ingredienti per 16 porzioni

400 gr cavolfiore

100 gr di miglio

1 patata media

4-5 pomodori secchi sott’olio (ben sgocciolati)

4 cucchiai di pangrattato (senza glutine)

1 cucchiaio di capperi

Maggiorana q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Dopo aver tagliato il cavolfiore in cimette e le patate a cubetti, lessateli in acqua bollente salata per 20 minuti circa, fino a quando saranno belli teneri. Scolateli bene e lasciateli raffreddare. Nel frattempo, sciacquate il miglio sotto l’acqua corrente e cuocetelo in una pentola con il doppio del suo volume d’acqua per circa 20 minuti, finché avrà assorbito tutto il liquido. Quindi, lasciatelo intiepidire. Tritate finemente i pomodori secchi e i capperi e raccoglieteli in una ciotola capiente assieme al cavolfiore, alla patata e al miglio. Aggiungete un filo di olio, un pizzico di sale e di pepe e qualche foglia di maggiorana. Schiacciate tutti gli ingredienti con una forchetta e lavorateli con qualche cucchiaio di pangrattato, fino a ottenere un composto compatto e modellabile. Formate delle palline grandi quanto una noce, ripassatele nel pangrattato con un filo d’olio e cuocetele in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti, finché non saranno dorate e croccanti in superficie. Lasciate intiepidire le polpette prima di servirle.

Filippo

