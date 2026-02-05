Pugno a volontario della Misericordia: nuova aggressione nel Fiorentino

Ubriaco, ha tirato un pugno al volontario della Misericordia che lo stava soccorrendo. I fatti sono avvenuti in un appartamento a Sesto Fiorentino, dove il personale di un'ambulanza era intervenuto dopo una segnalazione mercoledì 4 febbraio di sera.

Il presunto aggressore, 53enne fiorentino, è finito in ospedale mentre l'operatore ha rifiutato le cure mediche riservandosi di farsi visitare dai medici in un momento successivo a seguito della quale presentare eventualmente denuncia.

I coinquilini del 53enne avevano chiamato i soccorsi perché l'uomo aveva dato in escandescenze. Un operatore ha tentato di portare alla calma il 53 enne, facendolo accomodare sul letto. Il paziente dopo essersi alzato di scatto avrebbe colpito il volontario con un pugno. È intervenuta la polizia.