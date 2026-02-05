Referendum Giustizia, il PD Empolese Valdelsa sostiene il comitato per il NO

Il Partito Democratico Empolese Valdelsa sostiene il comitato Società civile per il NO al referendum sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario dell’Empolese Valdelsa.

«La nostra contrarietà a questa riforma non è ideologica, ma di merito- afferma il segretario del PD Empolese Valdelsa, Jacopo Mazzantini-. Quanto propone la riforma non migliorerà l’efficienza del sistema, non renderà più veloci i processi, non farà assumere l’organico che manca, non inciderà sulle condizioni di sovraffollamento delle carceri'. Non tocca alcuno dei nodi che realmente potrebbero rendere più efficiente la giustizia del Paese. Per questo il Pd ha aderito convitamente al comitato per il NO formato da associazioni e società civile».

Il referente per la federazione sarà Giorgio Benassi, responsabile organizzazione Pd Empolese Valdelsa, che si occuperà del coordinamento con il comitato.

Per sabato 7 e domenica 8 febbraio la federazione annuncia una mobilitazione per sensibilizzare la cittadinanza e informare sul prossimo referendum. Ci saranno presidi e banchini nei comuni dell’Empolese Valdelsa, con queste modalità: a Capraia e Limite presidi sabato 7 dalle 9 alle 12:30 Circolo Arci Negro e dalla 16:00 alle 20:00 al Circolo Montagni, domenica 8 dalle 9 alle 12:30 Circolo Arci Limite e dalle 18:00 alle 20:00 Circolo Arci Capraia, a Sovigliana-Vinci sabato 7 febbraio banchino davanti alla Coop di viale Togliatti dalle 9.00 alle 12.00; a Castelfiorentino presso la sede in Corso Matteotti 19 dalle 10.00 alle 13.00, a Empoli sabato 7 dalle 16.00 banchino in via del Giglio; a Fucecchio sabato 7 davanti alla coop di via Fucecchiello dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, a Montaione sabato 7 in piazza Gramsci dalle 10.00 alle 13.00.

In caso di maltempo la mobilitazione si terrà nelle sedi di partito.

Inoltre ci sarà un’iniziativa di carattere regionale giovedì 12 febbraio alle 18.00 alla casa del popolo di Ponte a Elsa a Empoli, alla quale prenderanno parte il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi, Cinzia Niccolai, coordinamento Democrazia costituzionale Toscana, promotori del comitato toscana “Società civile per il NO al referendum costituzionale”, Simone Ferretti, Arci Toscana, Emiliano Costagli, avvocato, il senatore Dario Parrini, la deputata Debora Serracchiani, la giudice e presidente di Magistratura democratica Silvia Albano e David Ermini, già vicepresidente Consiglio superiore della Magistratura.

