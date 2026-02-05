Scontri a Torino, il 22enne grossetano ai domiciliari sull’Amiata

Il 22enne arrestato durante il corteo di Askatasuna attende il giudizio nella casa dei genitori a Montelaterone
Il 22enne arrestato per aver partecipato all'aggressione del poliziotto Alessandro Calista si trova agli arresti domiciliari nella casa dei genitori nel comune di Arcidosso, in provincia di Grosseto, dove risulta residente. Il provvedimento è stato eseguito nelle scorse ore, in attesa del giudizio per i fatti legati agli scontri avvenuti durante il corteo di Askatasuna a Torino.
Sul 22enne pendono le accuse di lesioni personali, rapina e violenza a pubblico ufficiale. Il gip del tribunale di Torino ha disposto per lui la misura cautelare dei domiciliari, ritenuta sufficiente rispetto alla custodia in carcere.
Resterà quindi nell’abitazione di famiglia sull’Amiata fino alle prossime decisioni dell’autorità giudiziaria.
