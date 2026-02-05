Scontri a Torino, il 22enne grossetano ai domiciliari sull’Amiata

Cronaca Arcidosso
Condividi su:
Leggi su mobile
scontri torino
(Polizia di Stato Fb)

Il 22enne arrestato durante il corteo di Askatasuna attende il giudizio nella casa dei genitori a Montelaterone

Il 22enne arrestato per aver partecipato all'aggressione del poliziotto Alessandro Calista si trova agli arresti domiciliari nella casa dei genitori nel comune di Arcidosso, in provincia di Grosseto, dove risulta residente. Il provvedimento è stato eseguito nelle scorse ore, in attesa del giudizio per i fatti legati agli scontri avvenuti durante il corteo di Askatasuna a Torino.

Sul 22enne pendono le accuse di lesioni personali, rapina e violenza a pubblico ufficiale. Il gip del tribunale di Torino ha disposto per lui la misura cautelare dei domiciliari, ritenuta sufficiente rispetto alla custodia in carcere.

Resterà quindi nell’abitazione di famiglia sull’Amiata fino alle prossime decisioni dell’autorità giudiziaria.

Notizie correlate

Arcidosso
Cronaca
2 Febbraio 2026
scontri torino

Scontri Torino, incensurato il 22enne toscano in carcere per l'aggressione all'agente

È ancora residente ad Arcidosso, sull’Amiata, il 22enne anarchico arrestato per l’aggressione a un poliziotto durante gli scontri a Torino sabato scorso, ma da anni aveva lasciato la sua città [...]

Arcidosso
Cronaca
13 Novembre 2025

Caso di tubercolosi ad Arcidosso: non ci sono rischi rilevanti di contagio

In seguito a segnalazione di un caso di Tubercolosi (Tbc) in uno studente che frequenta l’Istituto di istruzione superiore nel comune di Arcidosso e residente nel Convitto di pertinenza dello [...]

Arcidosso
Cronaca
16 Maggio 2025

In tre a processo per il corriere che scomparve sull'Amiata

In tre a processo davanti alla corte di assise di Grosseto per la morte di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino di 40 anni residente ad Abbadia San Salvatore, [...]



Tutte le notizie di Arcidosso

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina