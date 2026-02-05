Sopralluogo della vicepresidente Metrocittà Donnini all'Enriques di Castelfiorentino

Emma Donnini, Sindaca di Fucecchio e consigliera delegata della Città Metropolitana di Firenze per l'edilizia nell'Empolese Valdelsa, si è recata mercoledì all'Istituto superiore Enriques di Castelfiorentino per un sopralluogo insieme ai tecnici della Metrocittà, per verificare direttamente le condizioni degli edifici e le necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’incontro è stato voluto e fissato da tempo per ascoltare le esigenze della scuola e per un confronto sul posto con chi ogni giorno vive questi spazi. Alla visita hanno partecipato la dirigente scolastica Barbara Degl'lnnocenti, la sindaca Francesca Giannì e l'assessora alla scuola Marta Longaresi.

È emerso un ordine di priorità condiviso sugli interventi ordinari e straordinari, con l'obiettivo di garantire ambienti scolastici sempre più sicuri e adeguati alle attività didattiche. In qualità di consigliera metropolitana con delega all'edilizia scolastica degli istituti superiori dell'empolese Valdelsa, spiega Donnini, "continuerò in questa azione periodica con l'obbiettivo di migliorare la qualità di vita degli studenti nella scuola pubblica".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze