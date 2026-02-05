Tamponamento tra tre mezzi pesanti sull’A1 a Bagno a Ripoli: muore camionista 65enne

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte alle ore 01:30 nel comune di Bagno a Ripoli, lungo l’autostrada A1 al chilometro 300 in direzione Sud, per un incidente stradale con tamponamento tra tre mezzi pesanti che ha provocato la morte di un 65enne.

Sul posto sono stati inviati una squadra, un polisoccorso e l’autogru. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse: i Vigili del fuoco hanno utilizzato l’autogru per allontanare il rimorchio dalla cabina di guida e liberare dalle lamiere l’uomo alla guida del mezzo pesante centrale. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato niente da fare e il medico ne ha solo potuto constatare il decesso.

Durante tutte le operazioni di soccorso la circolazione è rimasta bloccata, con disagi alla viabilità nel tratto interessato dell’autostrada.

Giornata nera per la A1 nel Fiorentino. Nella notte, sempre sull'A1, un camion era andato a fuoco intorno alle ore 21.30 tra Firenze Sud e Incisa in direzione Nord al km 308 creando disagi e rallentamenti.

