Teatro e solidarietà, in scena 'I Finanziattori' per i pazienti oncologici di Careggi

Un assegno da oltre 12 mila euro a favore della Fondazione Careggi per un progetto che riguarda la qualità della vita dei pazienti oncologici. E’ quanto raccolto nella giornata mondiale contro il cancro durante la serata al cinema teatro La Compagnia di Firenze animata dai “Finanziattori”, il gruppo teatrale della Guardia di Finanza.

Una serata divertente all’insegna dell’amore per il teatro e della solidarietà, che ha visto andare in scena “Pensione O’ Marechiaro”, una commedia brillante in due atti di Valerio Di Piramo con la regia di Claudio Scaletta. E’ stato il debutto fiorentino dei “Finanziattori” la compagnia teatrale nata in Toscana nel 2024 dall’iniziativa di un gruppo di finanzieri che da semplici attori amatoriali hanno deciso di mettere la loro passione al servizio della collettività finanziando una serie di iniziative benefiche.

La serata, patrocinata dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze e dalla Prefettura, ha visto la partecipazione del presidente Eugenio Giani, del comandante regionale della Gdf generale Gianluca Filippi e del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Firenze generale Enrico Blandini, insieme a Daniela Matarrese e Maria Cristina Petrella, direttore generale e direttore oncologia medica ginecologica dell’AOU Careggi e ad Alessandro Pagliai della Fondazione Careggi.

“Ringrazio la Guardia di Finanza per questa iniziativa che come Regione siamo orgogliosi di patrocinare e di accogliere al teatro La Compagnia”, ha detto il presidente Giani. “Donne e uomini che pongono il proprio impegno quotidiano a presidio della legalità nella nostra regione, capaci di dimostrare passione e responsabilità sociale anche oltre il ruolo di servizio. La finalità è assolutamente nobile, l’integrazione di una serie di servizi che migliorino la qualità della vita dei pazienti oncologici in cura a Careggi. Serate come questa fanno bene alla comunità, rafforzano la collaborazione tra istituzioni e la vicinanza alle persone”.

“Nel corso della serata - ha sottolineato il generale Blandini - è emerso con particolare chiarezza il senso più profondo dell’essere istituzione oggi. Quanto portato in scena in occasione della giornata mondiale contro il cancro non è stato soltanto uno spettacolo, ma un atto di condivisione autentica, capace di restituire l’immagine di una Guardia di Finanza composta da donne e uomini che scelgono di mettersi in gioco anche oltre il perimetro del dovere formale, con spirito di servizio e responsabilità civica. La Guardia di Finanza di Firenze ha così offerto alla città una narrazione coerente e credibile del proprio ruolo: una legalità che non allontana, ma avvicina; una sicurezza che non opprime, ma protegge; uno Stato che non si presenta come entità distante, bensì come comunità che accompagna, sostiene e non lascia indietro nessuno”.

Il progetto I CAREggi - La qualità di vita del paziente oncologico: un nuovo approccio alla cura del paziente oncologico

Il progetto prevede l’integrazione di una serie di servizi che si vogliono rendere gratuiti a cui i pazienti potranno accedere direttamente all’interno dell’ospedale. L’obiettivo è quello di offrire un supporto concreto e tangibile a chi affronta una malattia oncologica ed accompagnare le persone in tutto il loro percorso di cura, con l’ambizione di riuscire a mitigare gli effetti della malattia e dei trattamenti, spesso debilitanti.

Questo nuova visione mira a offrire un supporto completo, che tenga conto degli aspetti psicologici, emotivi e fisici connessi alla malattia e prevede di includere:

- Supporto psico-oncologico: per accompagnare il paziente in ogni fase del percorso terapeutico.

- Dispositivi e strumenti innovativi: come le cuffie anti-alopecia per limitare la caduta dei capelli dovuta alla chemioterapia e molti altri servizi di supporto nell’ambito della socio-estetica (parrucche, turbanti,borse per drenaggi, consulenza di professionisti).

- Interventi complementari: approcci non farmacologici dalla comprovata efficacia, come l’agopuntura per alleviare il dolore, i visori 3D per gestire lo stress durante trattamenti ed esami invasivi, la musicoterapia per ridurre l’ansia e l’insonnia, e l’orientamento mirato su adeguata nutrizione e attività fisica.

La compagnia “I Finanziattori”

La compagnia teatrale nasce nel 2024 da un’iniziativa di un gruppo di finanzieri che, da semplici attori amatoriali, hanno deciso di mettere la loro passione al servizio della collettività finanziando una serie di iniziative benefiche. Dalla fusione delle parole finanzieri, finanziatori e attori nasce il nome Finanziattori. La compagnia in poco più di un anno dal debutto si è esibita a Prato, Pistoia e Poggibonsi riuscendo a raccogliere fondi da destinare alla popolazione colpita dall’alluvione nel novembre 2023, ad un’associazione ONLUS operante sul territorio pratese nel settore Materno/Pediatrico, alla CRI e alla ONLUS “Valdelsa Donna”.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate