Tragedia a Porcari, quattro morti per monossido di carbonio

Tragedia questa sera a Porcari dove quattro persone sono decedute, secondo le prime informazioni, a causa del monossido di carbonio. È successo in un'abitazione nella zona di Rughi, nel comune in provincia di Lucca dove si sono precipitati i soccorsi. Si tratterebbe di un'intera famiglia mentre una quinta persona è stata trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Cisanello di Pisa.

Sul posto intervenuti personale del 118 con più ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri: tre militari, durante le operazioni per cercare di salvare le persone, sono rimasti lievemente intossicati. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma constatato il decesso delle quattro persone, è stato rimandato indietro.

Al momento non sono note età e generalità delle persone che hanno perso la vita. Da quanto emerso, la famiglia sarebbe di origine straniera. A dare l'allarme è stato un parente, dopo le 20 di questa sera, perché nessuno rispondeva seguito dalla tragica scoperta. Da stabilire l'ora a cui risalirebbe il decesso mentre sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco sulla diffusione del monossido di carbonio.

