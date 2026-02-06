A gennaio 505mila passeggeri tra gli aeroporti di Firenze e Pisa

Toscana Aeroporti inaugura il 2026 con un nuovo record mensile superando per la prima volta la soglia dei 500 mila passeggeri nel mese di gennaio. Sono infatti 505 mila i passeggeri transitati complessivamente dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, con una crescita del +4,0% sul 2025. Nel mese di gennaio il trend positivo del segmento di traffico internazionale (+7,1%) ha più che compensato la flessione del segmento nazionale (-5,1%).

Risultati dei singoli scali:

L’Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze segna il miglior gennaio di sempre con 215 mila passeggeri transitati e un miglioramento del +6,6% sull’anno precedente. Particolarmente dinamico risulta il segmento di traffico internazionale che aumenta del +9,3% compensando la flessione del -7,3% di quello nazionale. Le rotte maggiormente trafficate del mese vedono Parigi al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Roma e Madrid.

L’Aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa chiude il mese di gennaio con 291 mila passeggeri transitati e una crescita del +2,1% sul 2025. Anche in questo caso, la positiva performance del segmento di mercato internazionale (+5,3%) ha più che compensato la contrazione del segmento domestico (-4,3%). Nella graduatoria delle rotte maggiormente trafficate, Tirana risulta al primo posto, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari.