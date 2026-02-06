A gennaio 505mila passeggeri tra gli aeroporti di Firenze e Pisa

L'aeroporto di Pisa

Toscana Aeroporti inaugura il 2026 con un nuovo record mensile superando per la prima volta la soglia dei 500 mila passeggeri nel mese di gennaio. Sono infatti 505 mila i passeggeri transitati complessivamente dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, con una crescita del +4,0% sul 2025. Nel mese di gennaio il trend positivo del segmento di traffico internazionale (+7,1%) ha più che compensato la flessione del segmento nazionale (-5,1%).

Risultati dei singoli scali:

L’Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze segna il miglior gennaio di sempre con 215 mila passeggeri transitati e un miglioramento del +6,6% sull’anno precedente. Particolarmente dinamico risulta il segmento di traffico internazionale che aumenta del +9,3% compensando la flessione del -7,3% di quello nazionale. Le rotte maggiormente trafficate del mese vedono Parigi al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Roma e Madrid.

L’Aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa chiude il mese di gennaio con 291 mila passeggeri transitati e una crescita del +2,1% sul 2025. Anche in questo caso, la positiva performance del segmento di mercato internazionale (+5,3%) ha più che compensato la contrazione del segmento domestico (-4,3%). Nella graduatoria delle rotte maggiormente trafficate, Tirana risulta al primo posto, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari.


