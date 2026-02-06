Albero cade in via Cavour a Santa Croce: strada bloccata e danni a un edificio

Cronaca Santa Croce sull'Arno
I vigili del fuoco liberano la carreggiata e il sindaco ordina l’abbattimento di un secondo pino instabile per motivi di sicurezza. Nessun ferito

Nottata movimentata per i vigili del fuoco a Santa Croce sull'Arno, dove un albero in via Cavour, un pino di un giardino privato a causa del maltempo è caduto sulla sede stradale e ha danneggiato anche un edificio vicino.

L'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale ha permesso di liberare la sede stradale del grosso pino, circa 20 metri. Subito dopo i vigili del fuoco hanno valutato anche la situazione di un secondo albero dello stesso terreno privato e informato il sindaco Roberto Giannoni, quest'ultimo ha firmato un'ordinanza per far abbattere anche il secondo pino che si dimostrava pericoloso e instabile.

"Per fortuna questi due alberi, che sorgevano su un terreno privato, non hanno ferito nessuno, hanno causato un po' di danni e parecchio disagio nella zona, ma nessuno si è fatto male. Ho deciso di far abbattere anche il secondo perché era pericoloso per la cittadinanza. Questa è l'occasione per ricordare a tutti che gli alberi d'alto fusto dei giardini privati devono essere manutenuti e gestiti con accortezza dai proprietari".

Fonte: Comune Santa Croce sull'Arno

