All’Ospedale di Careggi musiche della tv e del cinema con il pianista Eugenio Milazzo

Si esibirà in concerto il pianista Eugenio Milazzo con Musica classica in televisione o al cinema

Domenica 8 febbraio prosegue Careggi in Musica, la stagione di musica in ospedale a cura di A.Gi.Mus. Firenze, che dal 1999 propone concerti la domenica mattina alle 10.30 all’Aula Magna del nuovo Ingresso dell’Ospedale di Careggi (Largo Brambilla 3).

Si esibirà in concerto il pianista Eugenio Milazzo con Musica classica in televisione o al cinema, un viaggio attraverso pagine celebri e suggestive che sono state utilizzate in film e sigle del grande e piccolo schermo. La carrellata di autori proposti va da Charpentier, Paradisi, Bach, Mozart e Beethoven fino a Ciaikovskij, Papathanassiou, De Senneville, Baudlot, Morricone e Allevi.

Eugenio Milazzo si è diplomato in pianoforte nel 2002 al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze con il massimo dei voti e la lode sotto la guida della professoressa Lydia Rocchetti e in musica da camera nel 2005 all’ Associazione Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola (Bologna) in duo con la violinista Maria Vittoria Crotti.

Ha acquisito esperienza come pianista accompagnatore e come maestro collaboratore, preparatore e concertatore suonando pianoforte, organo, celesta, harmonium, clavicembalo. Ha collaborato con direttori quali Myung – Whun Chung, Nir Kabaretti, PieroBellugi, Christopher Franklin, Massimo De Bernart, Augusto Vismara, Giovanbattista Varoli, Nicola Paszkowski, Giovanni Maria Lori e con numerosi registi. Ha suonato con strumentisti di grande livello provenienti dalle Orchestre della Chicago Symphony, dei Berliner Philarmoniker, di Radio France, del Teatro alla Scala, del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Orchestra Regionale Toscana (O.R.T.). Vanta anche alcune esecuzioni come solista con orchestra e in duo pianistico. È risultato vincitore di diverse audizioni per pianoforte d’orchestra e maestro collaboratore: Orchestra Maggio Formazione, Orchestra Sinfonica di Savona, Orchestra Giovanile del Mediterraneo, Orchestra e Coro del Conservatorio di Firenze, ensemble Kammerkonzert, Ensemble Cherubini, Cantiere Internazionale d’ Arte di Montepulciano (Siena).

I concerti sono realizzati con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Immobili AOU Careggi.

Fonte: A.Gi.Mus. Firenze

