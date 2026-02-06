Canile municipale di Livorno, l'appello per Maya: "Cerca famiglia"

Maya è una femmina di rottweiler, nata nel 2022. La sua famiglia non poteva più occuparsi di lei e ad ottobre 2025 è entrata nel canile comunale La Cuccia nel Bosco. È una cagnolona dolce, socievole e molto affettuosa, con un forte desiderio di contatto umano e di gioco.

Chiunque fosse interessato ad adottare Maya può contattare l'ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere un’email all'indirizzo animali@comune.livorno.it. È possibile andarla a conoscere direttamente al canile, in via del Vallin Buio 2, negli orari di apertura:

Lunedì 8.30-12.30
Martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
Mercoledì 8.30-12.30
Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
Venerdì 8.30-12.30
Sabato 11.00-12.30 e 14.30-16.30
Domenica 11.00-12.30

