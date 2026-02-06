A Careggi nuova isola neonatale grazie alla campagna 'Dammi il 5'

Dove finiscono, concretamente, le risorse del 5 per mille? La risposta, questa mattina, era al Padiglione Maternità dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, con la consegna di un’isola neonatale destinata alla formazione del personale ospedaliero che si prende cura dei neonati e degli specializzandi in Pediatria dell'Università di Firenze.

La donazione è il risultato della campagna 'Dammi il 5', promossa da CNA Firenze Metropolitana, che nel corso del 2025 ha permesso ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi (730 e Unico) presso le strutture CNA della Città Metropolitana di destinare, su base volontaria, il proprio 5 per mille alla Fondazione Impresasensibile ETS, ente del Terzo settore promosso dall’associazione. In collaborazione con la Croce Viola, pubblica assistenza di Sesto Fiorentino, le risorse raccolte hanno reso possibile l’acquisto del dispositivo consegnato oggi.

L’isola neonatale non sarà utilizzata per l’assistenza clinica, ma per l’attività didattica e di addestramento degli studenti e degli operatori sanitari. Un dispositivo che consentirà di esercitarsi nelle principali manovre di assistenza al neonato in un contesto protetto e realistico, rafforzando la qualità della formazione universitaria e, in prospettiva, la sicurezza delle cure. Un passaggio diretto dal territorio al territorio: dalle scelte dei cittadini a un ospedale pubblico che è punto di riferimento non solo per Firenze ma per l’intera area metropolitana.

Alla cerimonia di consegna erano presenti Francesco Amerighi, presidente di CNA Firenze Metropolitana, Lorenzo Cei, direttore generale di CNA Firenze Metropolitana, Mario Pagani del Consiglio direttivo della Fondazione Impresasensibile ETS, il professor Carlo Dani, direttore della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e direttore del dipartimento Neurofarba dell'Università di Firenze, e Alessandro Iasiello, presidente della Croce Viola.

"Il 5 per mille è spesso percepito come qualcosa di astratto – ha sottolineato Francesco Amerighi – ma iniziative come questa dimostrano dove possono arrivare, concretamente, le risorse che i cittadini scelgono di destinare. La donazione di oggi è uno strumento utile e tangibile, che resta sul territorio e investe sulla formazione e sul futuro. È un atto doveroso per un’associazione come CNA, che da sempre guarda al benessere economico e sociale dei territori in cui opera e crede nel valore della collaborazione tra associazioni, sanità pubblica e mondo produttivo come leva di crescita per l’intera comunità".

"Questa donazione è molto importante - ha ricordato il Prof. Carlo Dani - perché contribuirà in modo concreto a sviluppare e mantenere le competenze necessarie ad eseguire la rianimazione dei neonati che ne hanno bisogno. Si tratta di una procedura particolarmente complessa che negli anni si è evoluta e che pertanto richiede continui aggiornamenti per applicarne i miglioramenti. La rianimazione neonatale, infatti, e importantissima perchè in pochi minuti si può decidere il destino del neonato e della persona che diverrà ed è noto che circa 1 neonato ogni 10 ha bisogno alla nascita di una qualche forma di aiuto per ben adattarsi alla vita extra-uterina. Un grande grazie, quindi, a CNA Firenze Metropolitana che ha pensato a noi con questo prezioso dono".

Negli ultimi anni la Fondazione Impresasensibile ETS ha sostenuto numerosi progetti sociali nella Città Metropolitana di Firenze e anche oltre i confini nazionali: dall’acquisto di medicinali destinati alle vittime del conflitto in Ucraina alla realizzazione di una comunità alloggio per persone con disabilità a Scandicci, fino agli interventi messi in campo durante la pandemia di Covid, dalla cura domiciliare dei malati con le équipe medico-infermieristiche dell’Ospedale di Santa Maria Nuova alla distribuzione di mascherine e gel disinfettanti alle associazioni assistenziali dell’area fiorentina.

La consegna dell’isola neonatale a Careggi si inserisce in questo percorso: un esempio concreto di come una scelta fiscale, spesso percepita come astratta, possa tradursi in un beneficio immediato per la comunità.

