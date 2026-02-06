Carnevale di Marina di Pisa: ecco le modifiche al traffico e sosta

Attualità Pisa
Domenica 8 febbraio, sospensione del traffico dalle 14:30 alle 15:30 durante il passaggio della sfilata carnevalesca

La Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per lo svolgimento del Carnevale di Marina di Pisa "Le Fiabe" che si svolgerà a Marina di Pisa domenica 8 febbraio.

Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 del giorno 08 febbraio 2026 saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità: sospensione temporanea della circolazione veicolare, compresi i velocipedi, durante il passaggio della sfilata carnevalesca in via Maiorca e piazza delle Baleari, dall’intersezione con via Maiorca fino all’intersezione con via Minorca.

Dalle ore 14.00 alle ore 20.00, divieto di circolazione veicolare e di sosta, con rimozione coatta di tutti i veicoli compresi i veicoli con contrassegno invalidi: braccetto sud piazza delle Baleari, via della Repubblica Pisana, piazza Sardegna lato mare e via padre Agostino da Montefeltro dall’intersezione con piazza Sardegna fino all’intersezione con via Enrico Masca.

Durante l’orario di chiusura saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità: istituzione del senso unico alternato a vista nelle strade perpendicolari al lungomare, con precedenza al senso di marcia normalmente istituito; sospensione della pista ciclabile del lungomare.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

