"Cerimonia degli innamorati d'oro", San Casciano festeggia le coppie insieme da 50 anni

Mezzo secolo di vita insieme, costruito lentamente, giorno dopo giorno, attraverso una somma di esperienze e percorsi condivisi che hanno alternato momenti di gioia, emozioni, scoperte, storie e destini che si sono incrociati per dare spazio all’amore di coppia e alla famiglia che ne è scaturita. Una longeva stagione dei sentimenti e delle sue molteplici sfumature, cresciute nel tempo, che il Comune di San Casciano vuole celebrare e festeggiare in occasione della giornata dell’amore, il 14 febbraio, chiamando a raccolta tutte le coppie di innamorati, residenti nel territorio comunale, che sono unite in matrimonio da cinquant’anni. L’evento collettivo e aperto al pubblico è la “Cerimonia degli innamorati d’oro”, in programma sabato 14 febbraio alle ore 15:30 presso l’Auditorium ChiantiBanca, alla quale l’amministrazione comunale invita la comunità a partecipare.

“Il percorso di chi coltiva un ‘noi’ e lo mantiene negli anni, - dichiara il sindaco Roberto Ciappi - alimentandolo con passione, costanza, sincerità, rispetto, dialogo, è un gesto straordinario che genera legami non solo nella coppia ma anche nella famiglia che ne nascerà e, in modo più ampio, nel tessuto sociale della comunità poiché offre un esempio di come prendersi cura vicendevolmente. L’intento di questa iniziativa è rendere omaggio con un riconoscimento pubblico a coloro che hanno raggiunto il traguardo del cinquantesimo anniversario di matrimonio. Un compleanno speciale che rafforza e testimonia il significato più profondo dello stare insieme che diventa lezione di vita per le nuove generazioni. Credo che il segreto di ogni forma di relazione umana, destinata a durare nel tempo, sia la capacità di ascolto, di comprensione reciproca, di ideazione di un progetto di vita che si realizza concretamente nutrendo l’esperienza della condivisione come uno dei momenti più alti della condizione umana, dell’esserci l’uno per l’altra. L’amore vero produce sentimenti autentici e durevoli quando si manifesta come atto consapevole, scelta quotidiana, capacità di affrontare il cambiamento, volontà ferma nel costruire il futuro insieme”.

L’amministrazione comunale chiede alle coppie che hanno compiuto 50 anni di matrimonio di farsi avanti e contattare il numero 055 8256234 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica sindaco@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

