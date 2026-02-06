Colle di Valdelsa: al Teatro del Popolo musica e cultura per Donne Insieme Valdelsa

La musica come solidarietà, lo spettacolo come impegno sociale. È questo il senso della serata di beneficenza in programma venerdì 20 febbraio 2026 alle 21:30 al Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa, dove la cover band “Sotto Zero Cover”, con il musical tributo a Renato Zero interpretato da Daniele Serpi, devolverà l’intero ricavato della serata a Donne Insieme Valdelsa – Centro Antiviolenza e a Valdelsa Donna.

Un evento organizzato dalla Pro Loco di Colle di Val d’Elsa e patrocinato dal Comune di Colle di Val d’Elsa, che unisce spettacolo e responsabilità sociale, rendendo il teatro uno spazio di sostegno alle donne del territorio.

Sotto Zero Cover, uno spettacolo nello spettacolo

Lo spettacolo “Sotto Zero Cover” è un musical che intreccia musica, teatro e scenografia, con venti cambi di costume fedelmente ispirati agli outfit iconici di Renato Zero, voci narranti fuori campo, scenografie dedicate e il corpo di ballo della scuola YDANCE di Colle di Val d’Elsa. Uno show che ha attraversato numerosi teatri italiani e che la critica ha definito “uno spettacolo nello spettacolo”.

La scelta di destinare l’intero incasso alle associazioni Donne Insieme Valdelsa e Valdelsa Donna rappresenta un gesto di vicinanza e responsabilità collettiva, a sostegno delle attività di prevenzione e supporto alle donne vittime di violenza, e al lavoro di prevenzione oncologica e promozione della salute.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa (tel. 0577/921105).

Il 19 febbraio: “Educazione sessuo-affettiva: prima che sia troppo tardi”

Donne Insieme Valdelsa – Centro Antiviolenza è inoltre partner dell’incontro pubblico “Educazione sessuo-affettiva: prima che sia troppo tardi” organizzato dalla Conferenza Donne Democratiche di Siena, in programma giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 18.00 presso il Centro Civico “Le Granaglie” di San Gimignano che vede ospite Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista e membro del comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin, da anni impegnato nel dibattito su maschilismo, patriarcato, educazione alle relazioni e prevenzione della violenza di genere. Interverrà Rossella Bracali, insegnante e membro della Conferenza Donne Democratiche di Siena. A moderare l’incontro sarà Barbara Amoroso Donatti, giornalista e responsabile della comunicazione di Donne Insieme Valdelsa – Centro Antiviolenza.

Due appuntamenti diversi per linguaggio e contesto, che confermano la sensibilità della Valdelsa nei confronti di temi attuali e complessi.

Fonte: Donne Insieme Valdelsa - Ufficio Stampa

