Solidarietà alle forze dell'ordine di Torino e alla Rete Inclusione per l'appello sul Fondo Non Autosufficienza per disabilità gravissime
Il sindaco di Castelfranco di Sotto ha convocato una seduta straordinaria del Consiglio Comunale per il 10 febbraio per la discussione degli argomenti indicati nell'Ordine del giorno qui di seguito riportato:
1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.
3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 19.12.2025.
4. BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028: VARIAZIONE D’URGENZA, ASSUNTI I
POTERI DEL C.C.- RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 5/2026.
5. PRIMA VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
2026/2028.
6. BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028: I VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2026-2028 ED AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DI
ANTICIPAZIONE FRP PRESSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA.
7. DIFFERIMENTO SCADENZA ACCONTO TARI 2026 – PRIMA E SECONDA RATA.
8. CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN MINIATO, SANTA CROCE SULL'ARNO,
CASTELFRANCO DI SOTTO E MONTOPOLI IN VAL D'ARNO PER LO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE
APPALTANTE MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA (C.U.C.)
SCADENZA 31.12.2029 - REVOCA VOLONTA' ADESIONE -
9. INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI -
ART. 42 E ART. 50 D.LGS. N. 267/00.
10. PROGETTO TEATRALE BAULE DEI SOGNI. ADESIONE PERIODO 2026-2028.
11. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA
“CASTELFRANCO UNITA” AD OGGETTO: SOSTEGNO ALL’APPELLO DELLA
RETE INCLUSIONE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA SUL FONDO PER LA
NON AUTOSUFFICIENZA (FNA) 2026 – RICHIESTA URGENTE DI EMANAZIONE
DEL DPCM DI RIPARTO RISORSE PER LE DISABILITA’ GRAVISSIME.
12. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA "FABIO
MINI SINDACO" AD OGGETTO: SOLIDARIETA’ ALLE FORZE DELL’ORDINE,
VITTIME DI UN VILE E BRUTALE PESTAGGIO DURANTE IL CORTEO DI
SOSTEGNO AL CENTRO SOCIALE ASKATASUNA.
