Sono toscani i costumi della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali

Cultura Toscana
Oscar 2022, Massimo Cantini Parrini

Alle 20 di oggi, venerdì 6 febbraio, inizierà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, organizzata tra San Siro, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Predazzo. A tenere alto il nome della Toscana c'è Massimo Cantini Parrini, che però non è un atleta.

Cantini Parrini, fiorentino, è uno dei più celebri e apprezzati costumisti del cinema italiano, vincitore di diversi premi e collaboratore di registi come Matteo Garrone. È lui a firmare i costumi della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi.

"Fatemi sapere cosa ne pensate dei miei costumi per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 Ci siamo!!!!! Siate magnanimi!!!! Dopo tanto lavoro questa sera allo Stadio San Siro di Milano avrà luogo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026" ha scritto Cantini Parrini su Instagram.

La cerimonia, divisa tra varie sedi, tradizionalmente è uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi e si stima che sarà seguita da oltre due miliardi di persone.

 

