Donna investita a Empoli, sbalzata per due metri. In ospedale in codice rosso

Cronaca Empoli
Da quanto appreso la donna è rimasta sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita

Una 44enne è stata investita da un'auto questa mattina a Empoli, in via Raffaello Sanzio. La donna è stata sbalzata per circa due metri riportando una serie di traumi al corpo. È stata quindi trasportata all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice rosso. Da quanto appreso la donna è rimasta sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Accertamenti in corso da parte della polizia municipale dell'unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa intervenuta sul posto.

