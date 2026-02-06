Donna investita a Empoli, sbalzata per due metri. In ospedale in codice rosso

Una 44enne è stata investita da un'auto questa mattina a Empoli, in via Raffaello Sanzio. La donna è stata sbalzata per circa due metri riportando una serie di traumi al corpo. È stata quindi trasportata all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice rosso. Da quanto appreso la donna è rimasta sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Accertamenti in corso da parte della polizia municipale dell'unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa intervenuta sul posto.

Notizie correlate