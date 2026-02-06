Empoli, attivata modalità telematica per comunicare abbattimento piante in aree private

È stata attivata una nuova modalità telematica di comunicazione per l’abbattimento delle piante in aree private. La Giunta comunale di Empoli ha deliberato su quanto richiesto dall’ufficio Edilizia Privata per rispondere alle esigenze e istanze di una parte di cittadinanza. Un ’cambio di passo’ necessario e atteso.

La nuova procedura telematica rientra nell'ambito di preservare la consistenza attuale del patrimonio verde attraverso la verifica dell'effettiva necessità delle istanze di abbattimento di piante presentate dalle cittadine e dai cittadini e, quindi, di prevedere un'idonea compensazione mediante un reimpianto di specie vegetali consone ai diversi ecosistemi del territorio comunale di Empoli.

FOCUS - Per rispondere a tale esigenza, e sulla base di quanto riportato negli strumenti urbanistici vigenti, l'ufficio Edilizia Privata, ha predisposto la seguente procedura tecnico-amministrativa: presentazione da parte dei cittadini interessati di apposita “Comunicazione di abbattimento di albero/i” a firma degli stessi in carta libera, con corresponsione di diritti di segreteria pari ad 50 euro e corredata di tutta la documentazione indicata nella modulistica da compilare; presentazione a corredo della suddetta comunicazione di apposita “Relazione agronomica” solo in caso di abbattimento di alberi tutelati a norma di quanto disposto dagli strumenti urbanistici; previsione di ripiantumazione degli alberi di cui si richiede l'abbattimento, sia nel caso di piante soggette a tutela che non; rilascio della autorizzazione dirigenziale solo nel caso di abbattimento di alberi soggetti a tutela ed infine, istruttoria della comunicazione da parte dell'ufficio, eventuale richiesta di integrazioni e approvazione della comunicazione al fine di consentire l'intervento in area privata.

Il link a cui fare riferimento per la pagina dedicata è https://www.comune.empoli.fi.it/Amministrazione/Uffici/Servizio-Edilizia-Privata#page-content

In caso di necessità e di ulteriori chiarimenti o informazioni, è possibile prenotare un appuntamento con il personale competente dell'ufficio edilizia privata seguendo le indicazioni riportate nella pagina indicata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa