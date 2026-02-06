Empoli Pallavolo, riparte il campionato nazionale B2 per la Timenet

Alla vigilia della ripresa del Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile di Serie B2 il bilancio per la Timenet Empoli Pallavolo è senza dubbio positivo in un torneo che si dimostra equilibrato con alcune formazioni a distanza molto ravvicinata nella parte alta della classifica provvisoria.

La prima squadra della società giallonera riparte dalla sesta posizione a quota 23 punti con un totale di 8 vittorie su 13 partite disputate.

"Tenendo presente che siamo neopromossi in Serie B2, concludere il girone di andata a soli 3 punti dalla seconda classificata è già motivo di soddisfazione – dichiara Antonio Genova, Presidente dell’Empoli Pallavolo – pur mantenendo un rammarico per non aver sfruttato al meglio alcune occasioni. Il bilancio rimane comunque positivo sotto tutti i punti di vista: lo staff tecnico e medico si è rivelato ancora una volta all’altezza delle aspettative, così come tutto il team di supporto e le nostre atlete ci hanno confermato sul campo di aver fatto le scelte giuste sia per il profilo tecnico sia per le capacità relazionali. Le ragazze, infatti, sono riuscite subito a creare un ottimo spirito di squadra e questo è un aspetto molto importante. Adesso inizia la seconda fase del Campionato che cercheremo sicuramente di onorare nel migliore dei modi e come sempre sarà a fine stagione che trarremo le nostre conclusioni. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare al nostro meraviglioso pubblico, sempre presente e pronto a non farci mai mancare il suo sostegno anche nelle partite in trasferta".

Le atlete della Timenet sono state in grado di restare sempre tra le prime posizioni nelle tredici giornate del torneo nazionale in una competizione di alto livello in cui la classifica, considerato il bilanciamento tra le squadre, è cambiata in modo sostanziale di partita in partita. Le giallonere hanno concluso il girone di andata con la vittoria 3-2 sulle rivali di Ambra Cavallini di Pontedera, per un totale complessivo di 29 set vinti e 22 persi.

"Quello di quest’anno è un Campionato più che equilibrato come dimostrano i risultati delle singole partite in cui le prime squadre in classifica possono perdere contro le ultime e con sei- sette formazioni separate solo da pochi punti – commenta coach Marco Dani – quindi la differenza la faranno le piccole cose: quanto più si riuscirà a limare gli errori, la preparazione, l’allenamento, tanto più sarà possibile vincere set e magari partite. Non dobbiamo lasciare nulla al caso. Le ragazze, dal primo allenamento ad oggi, mi hanno sempre seguito dimostrando di dare il massimo e, anche se a volte è mancato qualcosa che avrebbe potuto fare la differenza, da allenatore sono soddisfatto. In particolare mi fa piacere notare che il livello delle atlete più piccole si è alzato dall’inizio del torneo e tirare su le giovani giocatrici è per me un’ulteriore fonte di soddisfazione. Nel complesso la squadra è molto equilibrata nei ruoli e sono grato alla società di averla creata compiendo scelte mirate. Prevedere il futuro è impossibile, considerando che non c’è una formazione che non abbia rispettato le premesse iniziali e che è un Campionato molto competitivo con tanti derby che rendono ancora più difficili le partite. La nostra aspirazione è fare più punti possibili ma anche giocarci questa sfida fino in fondo".

La quattordicesima giornata per le tigri giallonere sarà in casa, tra le mura amiche del PalAramini, dove domani sabato 7 febbraio alle ore 18.00 ospiteranno il match contro Florenzo Carpe Diem Volley, quarta in classifica a quota 24 punti e quindi ad una sola lunghezza dalla Timenet.

"Per noi è una partita importante – conferma Dani – in cui ci misureremo con una delle squadre più blasonate del Campionato, di elevato spessore tecnico, che affronteremo in maniera molto serena e più competitiva possibile. Nel girone di andata abbiamo vinto in trasferta 0-3 quindi è logico aspettarsi che la nostra rivale sarà animata da spirito di rivalsa. Dal canto nostro veniamo da una preparazione di due settimane e come ogni partita la giocheremo nel migliore dei modi. Sarà un incontro di alto livello e invito i nostri tifosi a partecipare perché il calore del pubblico è significativo".

Per l’occasione la partita sarà visibile in diretta streaming dal canale YouTube dell’Empoli Pallavolo.



