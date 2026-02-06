Le Foibe e il confine orientale: Eric Gobetti a Castelfiorentino per il Giorno del Ricordo

La complessa vicenda del confine orientale e il suo epilogo, che culminò nella tragedia delle Foibe: è questo il tema che Eric Gobetti affronterà nel corso di una conferenza in programma nella Sala Rossa del Municipio mercoledì 11 febbraio, alle ore 17.30 (ingresso libero), nell’ambito di una iniziativa promossa per il “Giorno del Ricordo” dal Comune di Castelfiorentino e dall’ANPI, in collaborazione con il “Tavolo memoria”.

Una ricorrenza, quella del “Giorno del Ricordo” (10 febbraio) istituita nel 2004 per ricordare non solo le dimensioni, i contorni e i chiaroscuri di quella tragedia, ma anche per sottolineare l’esodo cui furono costretti migliaia di istriani, fiumani e dalmati alla fine della guerra, a conclusione di una lunga storia di conflitti e coesistenza, di affermazione e sopraffazione, da inquadrare correttamente nelle sue origini e nel suo evolversi nel corso del tempo.

Eric Gobetti, studioso del fascismo, della seconda guerra mondiale e della Jugoslavia nel Novecento, esperto in divulgazione storica e politiche della memoria, ha pubblicato, tra gli altri, il volume "Alleati del nemico. L’occupazione italiana in Jugoslavia" (Laterza, 2013) e recentemente "E allora le Foibe?" (Laterza, 2021) in cui, lungi dal negare o sminuire questa tragedia, si è proposto di riportare la “vicenda storica al suo dato di realtà”, ripercorrendo la dinamica degli eventi e le sue conseguenze. Un invito al “confronto con le fonti, nella speranza che questo serva a comprendere quanto è accaduto in anni terribili”.

Dopo la conferenza di mercoledì pomeriggio, Eric Gobetti ripeterà la sua lezione nell’auditorium dell’Istituto F. Enriques giovedì mattina (ore 10.20-12.00) di fronte alle classi quinte dell’Istituto, e al termine gli studenti dell’indirizzo alberghiero offriranno allo studioso un light lunch.

“E’ per noi un onore – osserva l’Assessora con delega alla Memoria, Marta Longaresi – ospitare per due giorni un ricercatore di valore come Eric Gobetti, che ha studiato a fondo tutta la vicenda del confine orientale, che culminò in una delle pagine più tragiche della seconda guerra mondiale, a lungo dimenticata e solo da pochi anni sottoposta a una analisi approfondita, che tiene conto anche del contesto storico in cui maturarono determinati eventi. Il mio ringraziamento va pertanto a Eric, che ha peraltro accolto con piacere anche la proposta di ripetere la sua conferenza di fronte agli studenti, all’ANPI nella persona del suo Presidente, Marco Cappellini, che ha collaborato attivamente all’organizzazione di questa iniziativa, e a tutti i soggetti del “Tavolo Memoria”, istituito lo scorso anno e con i quali abbiamo condiviso tutte le iniziative che ci accompagneranno nel corso del 2026”

