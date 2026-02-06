Fiorentina-Torino: divieti su alcol, vetro e spray nell’area dello stadio Franchi

In occasione della partita ACF Fiorentina vs Torino F.C., valida per il Campionato di Serie A 2025/2026 e in programma il 7 febbraio 2026, sono stati adottati specifici provvedimenti di sicurezza ai sensi dell’articolo 2 del T.U.LL.P.S.

L’ordinanza stabilisce che dalle ore 17:00 alle ore 24:00 del 7 febbraio sia vietata la vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante, di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine negli esercizi pubblici e commerciali situati all’esterno dello stadio Artemio Franchi, all’interno del perimetro compreso tra piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via del Campo d’Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l’Africo, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi e viale Volta.

È inoltre disposto il divieto di detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti, sia all’interno dello stadio Franchi sia nelle aree esterne ricomprese nello stesso perimetro.

Le misure rientrano nelle consuete disposizioni adottate per garantire ordine pubblico e sicurezza durante gli incontri calcistici di maggiore afflusso. Il provvedimento è stato emanato a Firenze il 5 febbraio 2026.

Fonte: Ufficio Stampa

