Firenze, rimossa una postazione per conferire i rifiuti causa lavori

Plures Alia informa che, da lunedì 9 febbraio, la postazione per il conferimento di rifiuti ubicata in via Michele Mercati a Firenze sarà rimossa per lavori di scavo in traversa per nuovo allaccio stradale.

Al fine di ridurre il disagio per i residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, Plures Alia invita i cittadini a conferire i rifiuti nelle postazioni che si trovano nelle strade adiacenti, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, carta e cartone, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile, quindi rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte (mozziconi di sigarette, spugne, rasoi, oggetti rotti o stracci).

Nel dettaglio gli utenti potranno utilizzare, fino al termine dei lavori, le postazioni limitrofe ubicate in via Galeno, via Celso, via P. Mattioli, via della Villa Lorenzi, via Stenone fino a quelle in via V. Emanuele.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il servizio del call center Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile). È anche possibile consultare Aliapp, la App gratuita per sistemi IOS ed Android, oppure il portale all’indirizzo www.aliaserviziambientali.it.

Fonte: Plures Alia Servizi Ambientali Spa

