Prato, gambizzò un uomo con un'arma da fuoco: in manette un 36enne

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Il presunto aggressore, già noto alle forze dell'ordine, era latitante da cinque mesi

La squadra mobile di Prato ha arrestato un 36enne ritenuto responsabile dell'aggressione avvenuta lo scorso 8 agosto in via Ardigò, in cui un 37enne di origine marocchina riportò ferite a una gamba da un colpo d’arma da fuoco e lesioni agli occhi. L'uomo, di nazionalità italo-francese, era già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, violenze e delitti legati alla droga.

Secondo quanto riferito dalla procura, dopo l'aggressione il 36enne si era reso irreperibile e avrebbe vissuto in clandestinità "per far calmare le acque", come dichiarato al coniuge. Le indagini, durate cinque mesi, hanno permesso di rintracciarlo nella zona di Santa Lucia mentre si recava a comprare le sigarette. L'uomo è stato arrestato in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere.

La procura precisa che l'aggressione sembra essere collegata a un contesto di traffico di sostanze stupefacenti e a un precedente screzio tra l'autore e la vittima.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
5 Febbraio 2026

Tentata evasione del killer di Denisa e Ana: con sé una lista di nomi, indirizzi e telefoni

Nuovi e inquietanti dettagli emergono sul caso di Vasile Frumuzache, la guardia giurata 33enne accusata dei femminicidi di Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun. L’uomo, detenuto nel carcere di [...]

Firenze
Cronaca
4 Febbraio 2026

Il killer di Denisa e Ana tenta di evadere da Sollicciano

Ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano Vasile Frumuzache, guardia giurata romena accusato dell'omicidio di due donne connazionali tra Prato e Montecatini. Secondo quanto riferito dal sindacato di polizia [...]

Prato
Cronaca
2 Febbraio 2026

Rapinato del monopattino a Prato, 20enne in manette e 17enne denunciato

È stato colpito al volto e rapinato del monopattino da due giovani che poi si sono allontanati sul mezzo. È accaduto nelle scorse sere a Prato ai danni di un [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina