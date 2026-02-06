Giorno del Ricordo: il 10 febbraio seduta solenne del Consiglio regionale

La seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana per celebrare il Giorno del Ricordo, si terrà martedì 10 febbraio alle 17 a palazzo del Pegaso, sede dell’Assemblea legislativa.
Aprirà i lavori la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi. Seguiranno gli interventi del vicepresidente dell’Assemblea legislativa Diego Petrucci e del giornalista Italo Bocchino. Le conclusioni saranno affidate al governatore Eugenio Giani.
I media che intendano partecipare in presenza dovranno fare richiesta tramite mail all’ufficio stampa del Consiglio regionale
La seduta dell’Assemblea legislativa è trasmessa in diretta streaming sui canali istituzionali del Consiglio regionale: consiglio.regione.toscana.it, inconsiglio.it, pagina facebook, canale youtube.
Fonte: Toscana Consiglio Regionale
Notizie correlate
Tutte le notizie di Toscana
<< Indietro
[mc4wp_form id=1071763]