Giorno del Ricordo: letture e riflessioni al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte

Attualità Santa Maria a Monte
Condividi su:
Leggi su mobile

Il "Giorno del Ricordo" è una ricorrenza celebrata il 10 Febbraio di ogni anno per ricordare le vittime delle Foibe, dell’Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata e delle vicende del confine orientale. Rappresenta un momento di riflessione e silenzio su una delle tragedie del Novecento.

In occasione di questa commemorazione, il Comune di Santa Maria a Monte ha organizzato, con la collaborazione di Eleonora Carli, affidatario del Teatro Comunale, una
rappresentazione, con letture e video sul tema, che si terrà Martedì 10 Febbraio alle ore 17.30 presso il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte.

Il Sindaco Manuela Del Grande, che parteciperà introducendo l’evento con una riflessione, dichiara: - Il Giorno del Ricordo viene celebrato il 10 Febbraio per non dimenticare le vittime delle Foibe e degli eccidi ai danni di militari e civili italiani. L’esodo giuliano- dalmata, noto anche come esodo istriano, è un evento storico che consiste nell’emigrazione forzata di ventimila italiani, torturati, assassinati e gettati nelle foibe dalle milizie della Jugoslavia di Tito, alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Ciò rappresenta un momento di riflessione e silenzio su una delle tragedie del Novecento, per cui iniziative come questa, sono indispensabili per diffondere la conoscenza storica, per troppi anni tenuta nascosta e dimenticata , e precisamente per sessant’anni.

A tale proposito, le bandiere del Palazzo Comunale saranno esposte a mezz'asta. La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

Notizie correlate

Santa Maria a Monte
Attualità
4 Febbraio 2026

A Santa Maria a Monte nasce il 'Mercatino delle Pulci e dell'Artigianato'

A Santa Maria a Monte prende il via una nuova iniziativa dedicata al riuso, al riciclo e alla valorizzazione dell’artigianato locale. L’Associazione Aurea Eventi, con il patrocinio del Comune di [...]

Santa Maria a Monte
Attualità
4 Febbraio 2026

Giornata contro il bullismo al Carducci di Santa Maria a Monte

In occasione della Giornata nazionale contro il Bullismo ed il Cyberbullismo, l’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci” e il Comune di Santa Maria a Monte, organizzano un incontro di sensibilizzazione sul tema, [...]

Santa Croce sull'Arno
Attualità
4 Febbraio 2026

Referendum Giustizia, nasce il Comitato Cuoio della società civile per il NO

Giovedì 29 gennaio presso la CGIL di S. Croce sull’Arno si è costituito IL Comitato territoriale Cuoio della società civle per il NO nel referendum costituzionale sulla riforma Nordio. Ne [...]



Tutte le notizie di Santa Maria a Monte

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina