Il "Giorno del Ricordo" è una ricorrenza celebrata il 10 Febbraio di ogni anno per ricordare le vittime delle Foibe, dell’Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata e delle vicende del confine orientale. Rappresenta un momento di riflessione e silenzio su una delle tragedie del Novecento.

In occasione di questa commemorazione, il Comune di Santa Maria a Monte ha organizzato, con la collaborazione di Eleonora Carli, affidatario del Teatro Comunale, una

rappresentazione, con letture e video sul tema, che si terrà Martedì 10 Febbraio alle ore 17.30 presso il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte.

Il Sindaco Manuela Del Grande, che parteciperà introducendo l’evento con una riflessione, dichiara: - Il Giorno del Ricordo viene celebrato il 10 Febbraio per non dimenticare le vittime delle Foibe e degli eccidi ai danni di militari e civili italiani. L’esodo giuliano- dalmata, noto anche come esodo istriano, è un evento storico che consiste nell’emigrazione forzata di ventimila italiani, torturati, assassinati e gettati nelle foibe dalle milizie della Jugoslavia di Tito, alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Ciò rappresenta un momento di riflessione e silenzio su una delle tragedie del Novecento, per cui iniziative come questa, sono indispensabili per diffondere la conoscenza storica, per troppi anni tenuta nascosta e dimenticata , e precisamente per sessant’anni.

A tale proposito, le bandiere del Palazzo Comunale saranno esposte a mezz'asta. La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

