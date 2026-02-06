Guelfi Firenze e Toscana Aeroporti insieme per la Champions League del Football Americano

I Guelfi Firenze, Campioni d’Italia in carica, si preparano a tornare sul palcoscenico europeo per la loro seconda partecipazione alla CEFL – Central European Football League, la massima competizione continentale per club di football americano.

Al loro fianco, un partner di assoluto prestigio: Toscana Aeroporti, che sarà naming sponsor ufficiale della squadra per tutta la campagna internazionale 2026. L’annuncio è stato comunicato oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione del calendario sportivo, alla presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani, da sempre grande tifoso e sostenitore dei Guelfi Firenze.

L’appuntamento ha segnato ufficialmente l’inizio di questo nuovo percorso congiunto verso una stagione europea che si preannuncia tra le più affascinanti e competitive di sempre.

Per i Guelfi Firenze, campioni d’Italia e protagonisti ormai stabili sulla scena internazionale, la partnership con Toscana Aeroporti rappresenta un passo strategico fondamentale nel percorso di crescita del club, dentro e fuori dal campo. Un’unione che lega due eccellenze del territorio toscano, accomunate da una visione internazionale, dalla volontà di innovare e dalla capacità di rappresentare la Toscana su palcoscenici sempre più ampi.

«Questa collaborazione – sottolinea Edoardo Cammi, GM dei Guelfi Firenze– nasce dalla condivisione di valori come ambizione, impegno e proiezione europea. La CEFL è una vetrina straordinaria per il nostro sport e per il nostro territorio, e poterla affrontare con il supporto di un partner come Toscana Aeroporti è motivo di grande orgoglio».

“Siamo orgogliosi di essere al fianco dei Guelfi Firenze in questo percorso di respiro europeo, che rappresenta un’ulteriore occasione per far viaggiare la Toscana, valorizzandone la presenza internazionale anche attraverso lo sport – ha commentato Roberto Naldi, Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti. “I nostri aeroporti sono porte di accesso al territorio e motori di connessione: sostenere una realtà sportiva come i Guelfi Firenze, significa rafforzare ulteriormente questo ruolo. Crediamo infatti che lo sport sia un potente strumento di condivisione di valori positivi, capace di generare coinvolgimento e senso di appartenenza alla comunità.”

“La consapevolezza di aver raggiunto un traguardo importante con la partecipazione alla Coppa europea dei campioni, l’orgoglio di rappresentare un territorio e una città dalla storia millenaria ed il rispetto della migliore tradizione sportiva sono valori riconosciuti che animano la squadra dei Guelfi, alla quale ho personalmente consegnato nell’agosto del 2022 il Pegaso dello sport, che è il massimo riconoscimento che la Regione assegna dal 1996 per rendere omaggio alle imprese degli atleti toscani sui palcoscenici nazionali ed internazionali – ha dichiarato Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana. “Alla squadra ed a tutte le realtà economiche e sociali che contribuiscono a sostenerla vanno i più sentiti auguri di ogni successo in questa importante competizione”.

La CEFL (Central European Football League), giunta alla XX edizione, rappresenta il vertice del football americano per club in Europa e vedrà scendere in campo i campioni in carica dei principali campionati nazionali. Un’edizione di altissimo livello, che includerà anche le squadre francesi e svizzere finaliste della CEFL dello scorso anno, a conferma del valore tecnico e sportivo della competizione. Dieci le squadre partecipanti:

Thonon Black Panthers (campioni CEFL 2025, Francia)

Calanda Broncos (Svizzera)

Warsaw Eagles (Polonia)

Guelfi Firenze (Italia – Campioni d’Italia)

Badalona Dracs (Spagna)

Kragujevac Wild Boars (Serbia)

Bristol Aztecs (Regno Unito)

Belfast Trojans (Irlanda)

Belgrade Blue Dragons (Serbia)

Manchester Titans (Regno Unito)

La competizione si giocherà con un format ad eliminazione diretta (knockout), culminando nel CEFL Bowl XX programmato per 27 giugno 2026.

Fonte: Ufficio stampa