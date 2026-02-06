Il Rotary Club Santa Croce in scena al Teatro Verdi con uno spettacolo di solidarietà

Il Rotary Club di Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del cuoio porta sul palco del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno (PI) una serata tra musica, cabaret e solidarietà all’insegna del divertimento e dell’impegno sociale, in pieno spirito rotariano. Lo spettacolo, realizzato dalla band del Rotary Club si terrà il 20 marzo 2026 al Teatro Verdi e proporrà un mix di intrattenimento e musica dal vivo, per offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente, spensierata e ricca di emozioni.

L’evento avrà un’importante finalità solidale: il ricavato dell’ingresso, a offerta libera, sarà interamente destinato al progetto “Sport Ability”, un’iniziativa che mira a favorire l’accesso alla pratica sportiva per i ragazzi del territorio che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme una serata di emozioni e partecipazione civile.

Fonte: Ufficio stampa

