Impresa Campus Unifi celebra vent’anni di talento

Dal monitoraggio in tempo reale delle acque per evitare contaminazioni industriali, all’amico virtuale basato sull’intelligenza artificiale che combatte la solitudine soprattutto degli anziani, fino alla smartphone app che fa "matchare" studenti alla ricerca di un alloggio e proprietari di casa adeguatamente verificati.

Mercoledì 11 febbraio in Aula Magna (piazza San Marco 4 – ore 10) undici team universitari dell’Ateneo fiorentino si contenderanno la vittoria della ventesima edizione di "Impresa Campus Unifi".

Si tratta del percorso gratuito di training e affiancamento, finalizzato a diffondere la cultura imprenditoriale tra laureandi, neolaureati, dottorandi, PhD, assegnisti, borsisti, titolari di contratti e incarichi di ricerca di Unifi, mediante il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto allo sviluppo di progetti innovativi.

Il programma della seconda call 2025 è promosso dall'Università di Firenze, in collaborazione con la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, il sostegno di Fondazione CR Firenze e il supporto di Manageritalia Toscana.

Ad aprire l’evento, con i loro saluti, saranno Marco Pierini, prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale dell’Ateneo fiorentino; Cristina Manetti, assessora a cultura, università, parità di genere e diritto alla felicità, Regione Toscana; Laura Sparavigna, assessora del Comune di Firenze a organizzazione e personale, efficienza amministrativa, anagrafe, protezione civile, servizi informativi, smart city e innovazione, intelligenza artificiale; Jacopo Vicini, assessore del Comune di Firenze a sviluppo economico, turismo, fiere e congressi del Comune di Firenze; Carlo Badiali, U.O. Analisi economiche – Competitività delle imprese; Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione CR Firenze; Marco Zuffanelli, presidente di Manageritalia Toscana.

La manifestazione culminerà con la proclamazione dei tre migliori progetti valutati da una giuria tecnica composta da esperti. Inoltre, sarà decretato un vincitore "Impresa Campus Unifi 2025 – seconda call" da parte di una giuria popolare.

La seconda call del 2025 ha raccolto 32 candidature (15 singoli senza idea, 3 singoli con idea, 14 gruppi con idea), con un totale di 56 partecipanti. Alla seconda fase sono stati ammessi 11 progetti con 38 partecipanti, tutti arrivati alla fase finale. Dal 2013, anno di avvio di Impresa Campus, sono 889 le candidature raccolte, 467 i progetti ammessi e 1336 i partecipanti, provenienti da tutte le aree di studio e ricerca dell’Ateneo.

Fonte: Ufficio stampa Università di Firenze

