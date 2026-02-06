Sono state complessivamente 418.656 le vaccinazioni effettuate dal 1° ottobre 2025 al 30 gennaio 2026 nell’Asl Toscana centro, con un aumento di 8.242 dosi rispetto allo stesso periodo relativo alla campagna vaccinale regionale 2024-2025.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle vaccinazioni antinfluenzali, sono state somministrate 222.835 dosi nell’area Fiorentina, 65.298 dosi nell’area Pratese, 59.232 dosi nell’area Empolese e 71.291 dosi nell’area Pistoiese/Valdinievole.

Nel periodo osservato sono state somministrate 110.106 vaccinazioni a persone con età pari o superiore a 80 anni, la fascia di popolazione più a rischio, rispetto alle 108.873 del 2024-2025, con un aumento di 1.233 dosi.

"Anche se il periodo ideale per vaccinarsi è tra ottobre e novembre, il vaccino rimane utile anche a inizio anno per garantire una protezione durante la stagione più fredda e in una fase in cui la circolazione dei virus influenzali è ancora elevata – sottolinea il Direttore sanitario dell’Asl Toscana centro, Lorenzo Roti - "Siamo soddisfatti dell’adesione della popolazione e del personale sanitario alla campagna vaccinale regionale. La risposta dei cittadini è un segnale di attenzione alla propria salute e a quella della comunità. Ringrazio, inoltre, il personale sanitario dell’Asl, il Dipartimento di Prevenzione, la rete dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia per il fondamentale contributo".

Positivi anche i dati relativi alla fascia pediatrica (bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni), dove si registra un incremento: 31.735 dosi somministrate, rispetto alle 28.615 dosi dello stesso periodo relativo alla precedente campagna vaccinale, con un aumento di 3.120 dosi.

Parallelamente, prosegue anche la campagna di vaccinazione anti-Covid. Nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 30 gennaio 2026 sono state somministrate complessivamente 85.427 dosi, di cui 57.685 nell’area Fiorentina, 10.247 nell’area Empolese, 6.885 nell’area Pratese e 10.610 nell’area Pistoiese/Valdinievole.

Dopo un brusco aumento dei casi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, l’incidenza influenzale a livello nazionale si mantiene alta e mostra segnali di lieve assestamento. I dati del sistema di sorveglianza RESPIVIRNET dell’Istituto Superiore di Sanità evidenziano infatti che nella terza settimana del 2026, le sindromi simil-influenzali in Italia hanno mostrato un'incidenza di circa 12,67 casi per mille assistiti. La variante K del virus influenzale A/H3N2 è tra i ceppi maggiormente circolanti, mentre accessi e ricoveri per sindromi respiratorie risultano in linea con quelli della scorsa stagione.

