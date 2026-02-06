Lega lancia anche in Toscana la petizione 'Io sto col Poliziotto': decine di gazebi in tutta la Regione

La Lega ha annunciato anche in Toscana l'organizzazione di gazebo informativi e di raccolta firme per la petizione intitolata 'Io sto col Poliziotto'. L'iniziativa - spiegano - intende esprimere "assoluta vicinanza all'agente di polizia che, a Milano, è stato accusato di omicidio volontario per aver ucciso un delinquente che lo fronteggiava mostrando un'arma".

Attraverso la petizione, la Lega chiede "piena tutela legale per le Forze dell'Ordine qualora si verificassero fatti come quello accaduto nel capoluogo lombardo".

I gazebo saranno presenti in diverse località toscane e consentiranno ai cittadini interessati di firmare il documento, che - secondo i promotori - vuole rappresentare "un segnale di concreta solidarietà a chi, ogni giorno, difende l'incolumità di tutti noi".