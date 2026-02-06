Continua 'Libri in Circolo' alla Casa del Popolo di Monterappoli, il programma

Ecco il programma dei prossimi incontri del ciclo ‘Libri in Circolo’ della Casa del Popolo - Circolo ARCI Monterappoli di Empoli, nel periodo febbraio-marzo 2026.

Mercoledì 11 febbraio

ore 20.00 - Buffet sostegno Circolo Arci

ore 21.00 - presentazione libro di MAURO VALIANI “Il Tresto”, “un racconto a veglia…piccola storia di una «normale» famiglia mezzadrile del Novecento"

Domenica 22 febbraio

ore 10.30 – presentazione libro di PETER BEINART - GLI EBREI DOPO LA DISTRUZIONE DI GAZA (Baldini e Castoldi, 2025); con MONI OVADIA

coordinano Beatrice Cioni e Alessandro Pannocchi

(in collaborazione “Empoli per la Pace”)

ore 13.00 – pranzo sostegno Circolo Arci

Mercoledì 18 marzo

ore 18.00 – presentazione libro di TOMMASO GRECO – CRITICA DELLA RAGIONE BELLICA (Laterza 2025)

coordina: Alessandro Pannocchi

(in collaborazione “Empoli per la Pace”)

Fonte: Circolo Arci Monterappoli


