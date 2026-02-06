Continua 'Libri in Circolo' alla Casa del Popolo di Monterappoli, il programma

Ecco il programma dei prossimi incontri del ciclo ‘Libri in Circolo’ della Casa del Popolo - Circolo ARCI Monterappoli di Empoli, nel periodo febbraio-marzo 2026.
Mercoledì 11 febbraio
ore 20.00 - Buffet sostegno Circolo Arci
ore 21.00 - presentazione libro di MAURO VALIANI “Il Tresto”, “un racconto a veglia…piccola storia di una «normale» famiglia mezzadrile del Novecento"
Domenica 22 febbraio
ore 10.30 – presentazione libro di PETER BEINART - GLI EBREI DOPO LA DISTRUZIONE DI GAZA (Baldini e Castoldi, 2025); con MONI OVADIA
coordinano Beatrice Cioni e Alessandro Pannocchi
(in collaborazione “Empoli per la Pace”)
ore 13.00 – pranzo sostegno Circolo Arci
Mercoledì 18 marzo
ore 18.00 – presentazione libro di TOMMASO GRECO – CRITICA DELLA RAGIONE BELLICA (Laterza 2025)
coordina: Alessandro Pannocchi
(in collaborazione “Empoli per la Pace”)
