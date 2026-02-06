Mercatale in Empoli, un nuovo sabato di eccellenze e qualità

Il sabato mattina all’insegna delle eccellenze e della qualità dei prodotti agricoli del territorio e non. Tutto pronto al “Mercatale in Empoli”, domani 7 febbraio 2026, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella (lato parco Mariambini).

Jolanda da Ferrara porterà le sue varietà di riso: Carnaroli, Arborio, Venere, Roma, rosso e l’immancabile farina di riso; la nuova fattoria con pane e schiacciata di grani antichi a lievitazione naturale, dolci e gastronomia; Marco macelleria con i salumi, carne di vitello, maiale, pollo e coniglio; l’azienda agricola Vito Benucci con verdure di stagione; l'azienda agricola Geri Perricone agrumi e frutta secca da Ribera; l’azienda agricola Fustolatico con vino e olio extravergine di oliva.

La grande famiglia del ‘Mercatale’ continua con l’azienda agricola Maria Castrogiovanni che delizierà gli affezionati clienti con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado); Proceva con la pasta dei grani della Valdelsa; la cooperativa agricola del Frignano porterà il parmigiano reggiano; la fattoria Simone Fiore con miele e olio extravergine di oliva; l’azienda agricola Remma con frutta e verdura di Fucecchio; l’azienda agricola Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi.

Infine le aziende agricole la Contadina con formaggi caprini e Luigina d’Ercole con verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa