Milano-Cortina: ecco i toscani protagonisti delle Olimpiadi invernali

Sono tre gli atleti toscani pronti a scendere in pista alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che prendono il via oggi con la cerimonia di apertura prevista per questa sera. Dalla Valdera al Pistoiese, tre campioni e tre storie diverse unite da una sola passione: lo sport e la velocità. Nei prossimi giorni scenderanno sulle piste olimpiche, sfrecciando tra sci e bob.

Gli atleti in gara

Delmas Obou - Bob a 4

Partendo dalla provincia pisana, a vestire il tricolore nel bob sarà anche Delmas Obou, classe 1991, 34 anni, originario della Costa d'Avorio ma cresciuto nel Pisano fin dall'età di sette anni e oggi residente a Pontedera. Prima dell'approdo agli sport invernali, il suo percorso sportivo è stato inizialmente legato al calcio, con esperienze nei settori giovanili della Cuoiopelli di Santa Croce sull'Arno e dell'Empoli FC.

La sua carriera prende una svolta intorno al 2006, quando si avvicina all'atletica e entra a far parte della società pisana CUS Pisa. Nel 2010 conquista il titolo di campione italiano juniores sui 100 metri a Pescara e viene convocato per i Mondiali under 20 di Moncton, in Canada, dove raggiunge la semifinale dei 100 metri. Dal 2011 al 2017 corre per le Fiamme Gialle, periodo durante il quale ottiene i risultati più importanti della sua carriera da velocista: tra questi spiccano il 10''44 sui 100 metri a Mondovì, le medaglie d'oro sui 100 metri e sulle staffette 4×100 m, oltre al titolo italiano indoor sui 60 metri.

Dal 2020 Obou si è dedicato al bob entrando nella nazionale italiana nel ruolo di frenatore.

Fonte: IG @delmas_obou

Eric Fantazzini - Bob a 4

Restando nella Valdera, a vestire i colori azzurri sarà anche Eric Fantazzini, originario di Pavia ma pecciolese d'adozione. Da bambino inizia con la ginnastica artistica, prima di convincere i genitori a iscriverlo alla scuola calcio, categoria pulcini. Intorno ai 14 anni si trasferisce con la famiglia nel comune di Peccioli.

Prima delle superiori sperimenta diversi sport, ma sarà l'atletica a diventare la sua vera passione: alle superiori si specializza nel lancio del martello e comincia a distinguersi prima con il CUS Pavia e poi con l'Atletica Livorno, mettendo in bacheca diversi successi a livello juniores.

Nel 2020 a Innsbruck arriva il debutto con una nuova avventura: il bob. Nel 2022 partecipa alle olimpiadi di Pechino e, nel nuovo quadriennio, ottiene risultati sempre più solidi. A novembre 2023 vive un momento storico per il bob italiano: è parte del quattro azzurro che torna sul podio di Coppa del Mondo dopo 17 anni, conquistando un prestigioso secondo posto sul budello di Yanqing.

Fonte: IG @ericfantazzini

Francis Ceccarelli - Sci

Spostandoci un po' più su, in provincia di Pistoia, troviamo Francis Ceccarelli, 22enne di origine filippina ma cresciuto all'Abetone, dove vive e dove, fin da bambino, solca le piste da sci. Ceccarelli non gareggerà per il Team Azzurro, bensì rappresenterà le Filippine diventando il primo sciatore alpino filippino a qualificarsi ai Giochi invernali.

Fonte: IG @francis.cecca

